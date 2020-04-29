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Пандемия коронавируса ,  
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В Минздраве заявили о «множественных очагах» вируса в больницах России

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России зафиксировано множество очагов заболевания коронавирусом прежде всего в медицинских организациях. Об этом на онлайн-собрании заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, передает «РИА Новости».

По его словам, растет число медицинских работников, которые заражаются коронавирусной инфекцией во время лечения пациентов с COVID-19 и ухода за ними, некоторые из них умирают.

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Фото: Денис Гришкин / ТАСС

Брико также отметил высокий индекс контагиозности коронавируса, который составляет 2–4%. «То есть один больной человек может заразить от двух до четырех людей», — пояснил он (цитата по ТАСС). К примеру, данный показатель у сезонного гриппа значительно ниже — около 1,5%.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 апреля отметил «образцовую самопожертвенность» врачей, которые находятся на «передовой» в борьбе с коронавирусом.

Ранее стало известно о смерти врачей, работавших с заболевшими коронавирусной инфекцией, в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Минздрав, коронавирус, больницы
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