В Минздраве заявили о «множественных очагах» вируса в больницах России

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России зафиксировано множество очагов заболевания коронавирусом прежде всего в медицинских организациях. Об этом на онлайн-собрании заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, передает «РИА Новости».

По его словам, растет число медицинских работников, которые заражаются коронавирусной инфекцией во время лечения пациентов с COVID-19 и ухода за ними, некоторые из них умирают.

Брико также отметил высокий индекс контагиозности коронавируса, который составляет 2–4%. «То есть один больной человек может заразить от двух до четырех людей», — пояснил он (цитата по ТАСС). К примеру, данный показатель у сезонного гриппа значительно ниже — около 1,5%.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 апреля отметил «образцовую самопожертвенность» врачей, которые находятся на «передовой» в борьбе с коронавирусом.

Ранее стало известно о смерти врачей, работавших с заболевшими коронавирусной инфекцией, в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях.