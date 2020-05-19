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В Совфеде предложили страховать медиков при работе в условиях эпидемии

Сенаторы выступили с соответствующим предложением Минздраву. В верхней палате парламента заявили о необходимости закрепить этот вопрос на законодательном уровне

Совет палаты Совета Федерации подготовил проект постановления, в котором содержаться предложения по срочным изменениям в федеральных законах в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщил первый заместитель председателя Совфеда Николай Федоров.

Он рассказал, что проект был составлен на основе предложений, поступивших из регионов. В итоге были разработаны 43 пункта предложений, которые связаны со срочными изменениями в федеральных законах. «Еще 94 пункта касаются законов, которые нужно на более системной основе менять на перспективу — в этом и следующем годах», — отметил Федоров.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Как пишет «РИА Новости», которое ознакомилось с документом, среди предложений есть рекомендации Минздраву по введению обязательного государственного страхования для медицинского персонала, работающего с больными в условиях эпидемии. Ведомству, в частности, предлагается ускорить разработку проекта федерального закона, который будет регулировать вопросы обязательного госстрахования сотрудников медицинских организаций при исполнении ими трудовых обязанностей в условиях возникновения угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в разговоре с РБК подтвердил, что подобное предложение содержится в этом проекте. «Это вопрос уверенности и спокойствия, что при любых обстоятельствах предприятия, учреждения, больницы и НИИ, в которых работает врачебный персонал, не будут брошены и, тем более, при тяжелых ситуациях не пострадали, а в случае, если пострадали, то их семьи получили материальное возмещение», — сказал сенатор.

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18 мая правительство приняло решение до конца 2020 года выдавать единовременную страховую выплату работающим с заболевшими коронавирусом медицинским сотрудникам, которые вследствие выполнения своих обязанностей сами заболели коронавирусом. Страховка в размере почти 69 тыс. руб. будет выплачиваться в том случае, если помимо положительного теста на COVID-19 у медиков диагностируют, в частности, острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, вирусная пневмония, токсическое поражение печени и сепсис. Если болезнь приведет к инвалидности или смерти, то выплата будет больше, заявили в кабинете министров.

Авторы: Майя Бобенко, Михаил Юшков
Теги: страхование, медработники, Совет Федерации
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