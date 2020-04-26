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Новости без коронавируса ,  
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Способное достроить «Северный поток–2» судно вновь сменило курс

По словам властей, «Академик Черский» — единственное судно в России, способное завершить строительство «Северного потока–2» после отказа швейцарцев от участия в проекте. Ранее корабль вышел из Находки и несколько раз менял курс

Судно «Академик Черский», принадлежащее «дочке» «Газпрома» (ООО «Газпром флот»), вновь сменило курс и направилось в Находку. Сейчас трубоукладчик проходит пролив Ла-Манш, следует из данных порталов Myshiptracking и Vesselfinder. Расчетное время прибытия судна в порт — 1 июля.

Судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может завершить строительство трубопровода «Северный поток–2», в начале февраля вышло из порта Находка на Дальнем Востоке и направилось в Сингапур. В порт, однако, трубоукладчик не зашел и направился далее в Коломбо.

В начале марта судно сменило курс на Суэц в Египте, куда должно было прибыть 25 марта. По данным на 17 марта, «Академик Черский» находился у северной оконечности Мадагаскара и двигался в сторону Мозамбика. 20 апреля судно вновь поменяло маршрут и направилось уже в Порт-Саид в Египте.

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В конце 2019 года США ввели санкции против подрядчиков строительства «Северного потока–2» и «Турецкого потока». В результате основной подрядчик «Газпрома» — швейцарская компания Allseas — приостановила работы в Дании и отвела все свои суда, строившие трубопровод.

В «Газпроме» в середине февраля сообщили, что газопровод будут запущен в конце 2020 года. О том, что «Северный поток–2» уже заработает к этому времени или в начале следующего года, заявил и президент Владимир Путин. По его словам, несмотря на санкции, проект реально достроить даже без привлечения партнеров.

Автор: Виктория Полякова
Теги: «Северный поток-2», Находка
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