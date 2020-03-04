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Способное достроить «Северный поток-2» судно взяло курс на Суэц в Египте

По данным Vesselfinder, пунктом назначения судна «Академик Черский» стал египетский порт Суэц. До этого, согласно мониторинговым сервисам, оно следовало в ланкий Коломбо, пройдя мимо Сингапура, куда должно было прибыть 22 февраля
Судно «Академик Черский» (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Судно «Газпрома» «Академик Черский», которое по словам главы Минэнергетики Александра Новака может достроить газопровод «Северный поток-2» продолжает двигаться на запад и направляется к египетскому порту Суэц. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Vesselfinder.

По его информации, туда судно должно прибыть 25 марта. При этом, согласно Marine Traffic, «Академик Черский» находится вне зоны доступа, а последние данные о нем были получены 26 февраля. Тогда пунктом назначения для него указывался ланкийский порт Коломбо. Сервис Shipfinder указывает, что, по данным на 1 марта, Шри-Ланка оставалась пунктом назначения судна.

РБК направил запрос в «Газпром».

Способное достроить «Северный поток-2» судно «Газпрома» сменило курс
Общество

О том, что судно направляется в сторону Шри-Ланки стало известно 24 февраля. До этого «Академик Черский» вышел из Находки, где находился с октября 2019 года, и направлялся в Сингапур. Туда, по данным мониторинговых сервисов, он должен был прибыть 22 февраля. Однако они также указывают, что Находка была единственным портом, куда заходил «Академик Черский». «Газпром» отказался комментировать РБК информацию о том, почему судно прошло мимо Сингапура и направилось в Коломбо.

Проблемы с завершением строительства «Северного потока-2» (его оператор Nord Stream 2 AG, акционером которого является «Газпром») начались после того, как в оборонный бюджет США заложили санкции против компании, участвующих в проекте. После этого швейцарский подрядчик Allseas, занимавшийся прокладкой труб для газопровода, заявил, что приостанавливает работы. Президент Владимир Путин утверждал, что завершить проект возможно, причем своими силами. В ноябре прошлого года Новак заявил, что эту работу может выполнить «Академик Черский», который был приобретен в 2015 году.

Новак утверждал, что для завершения строительства осталось проложить менее 160 км труб (их общая протяженность 1,23 тыс. км). Изначально «Северный поток-2» планировали запустить в конце 2019 года. «Газпром» в феврале сообщил, что теперь газопровод собираются ввести в эксплуатацию в конце 2020 года.

Автор: Гаяна Демурина
При участии: Людмила Подобедова
Теги: «Газпром», Египет, судно, «Северный поток - 2»
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