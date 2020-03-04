Способное достроить «Северный поток-2» судно взяло курс на Суэц в Египте

По данным Vesselfinder, пунктом назначения судна «Академик Черский» стал египетский порт Суэц. До этого, согласно мониторинговым сервисам, оно следовало в ланкий Коломбо, пройдя мимо Сингапура, куда должно было прибыть 22 февраля

Судно «Академик Черский» (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Судно «Газпрома» «Академик Черский», которое по словам главы Минэнергетики Александра Новака может достроить газопровод «Северный поток-2» продолжает двигаться на запад и направляется к египетскому порту Суэц. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Vesselfinder.

По его информации, туда судно должно прибыть 25 марта. При этом, согласно Marine Traffic, «Академик Черский» находится вне зоны доступа, а последние данные о нем были получены 26 февраля. Тогда пунктом назначения для него указывался ланкийский порт Коломбо. Сервис Shipfinder указывает, что, по данным на 1 марта, Шри-Ланка оставалась пунктом назначения судна.

РБК направил запрос в «Газпром».

О том, что судно направляется в сторону Шри-Ланки стало известно 24 февраля. До этого «Академик Черский» вышел из Находки, где находился с октября 2019 года, и направлялся в Сингапур. Туда, по данным мониторинговых сервисов, он должен был прибыть 22 февраля. Однако они также указывают, что Находка была единственным портом, куда заходил «Академик Черский». «Газпром» отказался комментировать РБК информацию о том, почему судно прошло мимо Сингапура и направилось в Коломбо.