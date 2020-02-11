«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Согласно презентации компании для инвесторов, газопровод заработает к концу этого года. В январе примерно те же сроки запуска называл Владимир Путин, отметив, что проект реально достроить, несмотря на санкции США

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Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.

Схожие сроки запуска газопровода в январе называл президент Владимир Путин. По его словам, «Северный поток-2» заработает к концу этого года или в начале следующего.

Проект газопровода предполагает строительство двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря. «Северный поток-2» будет поставлять газ из России в Германию, его мощность составляет 55 млрд куб. м. Оператором строительства газопровода выступает Nord Stream AG, единственным акционером которого является ПАО «Газпром».

В эксплуатацию «Северный поток-2» планировали ввести к концу 2019 года, однако строительство затянулось из-за санкций США. В декабре прошлого года американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, который предусматривал санкции против компаний, работающих на строительстве «Северного потока-2». Швейцарская компания Allseas, которая участвует в прокладке труб газопровода, заявила о приостановке работ.