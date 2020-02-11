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«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Согласно презентации компании для инвесторов, газопровод заработает к концу этого года. В январе примерно те же сроки запуска называл Владимир Путин, отметив, что проект реально достроить, несмотря на санкции США
Газпром RU000A0ZZES2 ₽1 085,48 -0,7% Купить
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Фото: Stefan Sauer / dpa / ТАСС

Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.

Путин назвал новый срок возможного запуска «Северного потока-2»
Политика

Схожие сроки запуска газопровода в январе называл президент Владимир Путин. По его словам, «Северный поток-2» заработает к концу этого года или в начале следующего.

Проект газопровода предполагает строительство двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря. «Северный поток-2» будет поставлять газ из России в Германию, его мощность составляет 55 млрд куб. м. Оператором строительства газопровода выступает Nord Stream AG, единственным акционером которого является ПАО «Газпром».

В эксплуатацию «Северный поток-2» планировали ввести к концу 2019 года, однако строительство затянулось из-за санкций США. В декабре прошлого года американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, который предусматривал санкции против компаний, работающих на строительстве «Северного потока-2». Швейцарская компания Allseas, которая участвует в прокладке труб газопровода, заявила о приостановке работ.

Путин отмечал, что, несмотря на санкции, проект реально достроить, причем, по его словам, это можно сделать самостоятельно, без помощи партнеров. Канцлер ФРГ Ангела Меркель утверждала, что «Северный поток-2» необходимо достроить. Германия, по ее словам, считает его экономическим проектом и продолжает поддерживать. В декабре глава Минэнерго Александр Новак заявил, что может достроить судно «Академик Черский». Он уточнял, что осталось проложить менее 160 км труб (их общая протяженность — 1,23 тыс. км).

Автор: Гаяна Демурина
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: «Северный поток - 2», «Газпром»
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