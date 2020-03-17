Способное достроить «Северный поток-2» судно поплыло в сторону Мозамбика

«Академик Черский» остался единственным судном в распоряжении России, способным завершить «Северный поток-2», после отказа швейцарцев от участия в проекте. В начале февраля оно вышло из Находки

Фото: Газпром флот

Судно «Академик Черский», принадлежащее «дочке» «Газпрома» (ООО «Газпром флот») и являющееся единственным судном в распоряжении России, способным завершить строительство газопровода «Северный поток-2», движется в сторону Мозамбика. Это следует из данных сервиса слежения за передвижениями кораблей Vesselfinder.

Трубоукладчик находится у северной оконечности острова Мадагаскар и движется на юго-запад, в сторону Коморских островов и побережья Мозамбика. При этом в графе «место назначения» в карточке судна по-прежнему значится Суэц в Египте. Туда «Академик Черский» должен прибыть к 25 марта.

«Академик Черский» находился в порту Находка с октября 2019 года. Но в декабре 2019 года США ввели санкций против строителей «Северного потока-2», из-за чего занимавшаяся укладкой труб швейцарская компания Allseas прекратила участие в проекте. Из-за отсутствия судов, способных продолжить работы по укладке труб на большой глубине, строительство газопровода задержалось. В начале февраля «Академик Черский» покинул Находку и направился на юг.

Для завершения строительства осталось проложить менее 160 км труб при общей длине «Северного потока-2» 1234 км (2468 км по двум ниткам).