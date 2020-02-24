Способное достроить «Северный поток-2» судно «Газпрома» сменило курс

Две недели назад судно, которое, по словам главы Минэнерго, может достроить «Северный поток-2», направлялось в Сингапур. Теперь, согласно мониторинговым сайтам, оно должно прибыть в ланкийский Коломбо

Фото: nord-stream.com

Трубоукладчик «Академик Черский» (судно «Газпрома»), способный, по словам министра энергетики Александра Новака, достроить «Северный поток -2», прошел мимо Сингапура. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых сервисов Vesselfinder и Marine Traffic.

Согласно информации на сайтах, пунктом назначения для «Академика Черского» указан Коломбо, столица Шри-Ланки. Ожидается, что туда он прибудет 24 февраля. До этого судно вышло из Находки и направилось в Сингапур, где должно было появиться 22 февраля. Сейчас, согласно мониторинговым сервисам, судно движется по Сингапурскому проливу, но в порт оно не заходило.

Представитель «Газпрома» отказался от комментария.

В начале февраля «Газпром» выбрал подрядчика для выполнения работ по дооснащению «Академика Черского» сварочным и технологическим оборудованием, следует из информации на сайте госзакупок. Работы планировалось провести для того, чтобы привлечь судно к проекту «Обустройство Киринского ГКМ», и затем использовать на Южно-Киринском месторождении. Максимальная сумма контракта составила 873,6 млн руб. Всего было подано три заявки. Кто стал победителем конкурса, не разглашается.