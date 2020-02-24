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Способное достроить «Северный поток-2» судно «Газпрома» сменило курс

Две недели назад судно, которое, по словам главы Минэнерго, может достроить «Северный поток-2», направлялось в Сингапур. Теперь, согласно мониторинговым сайтам, оно должно прибыть в ланкийский Коломбо
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Фото: nord-stream.com

Трубоукладчик «Академик Черский» (судно «Газпрома»), способный, по словам министра энергетики Александра Новака, достроить «Северный поток -2», прошел мимо Сингапура. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых сервисов Vesselfinder и Marine Traffic.

Согласно информации на сайтах, пунктом назначения для «Академика Черского» указан Коломбо, столица Шри-Ланки. Ожидается, что туда он прибудет 24 февраля. До этого судно вышло из Находки и направилось в Сингапур, где должно было появиться 22 февраля. Сейчас, согласно мониторинговым сервисам, судно движется по Сингапурскому проливу, но в порт оно не заходило.

Представитель «Газпрома» отказался от комментария.

Способное достроить «Северный поток-2» судно «Газпрома» вышло из Находки
Общество

В начале февраля «Газпром» выбрал подрядчика для выполнения работ по дооснащению «Академика Черского» сварочным и технологическим оборудованием, следует из информации на сайте госзакупок. Работы планировалось провести для того, чтобы привлечь судно к проекту «Обустройство Киринского ГКМ», и затем использовать на Южно-Киринском месторождении. Максимальная сумма контракта составила 873,6 млн руб. Всего было подано три заявки. Кто стал победителем конкурса, не разглашается.

«Газпром» эксплуатирует судно с 2016 года. В Находке оно находилось с октября 2019 года. О том, что судно может достроить «Северный поток-2», Новак заявил в ноябре прошлого года. Чтобы добраться до места прокладки газопровода, судну потребуется от полутора до двух месяцев.

Разговоры о возможной приостановке строительства российского газопровода начались после того, как США утвердили санкции против компаний, участвующих в работах. На фоне этого швейцарский подрядчик Allseas заявил, что приостанавливает прокладку труб газопровода. По словам Новака, для завершения строительства осталось проложить менее 160 км труб (их общая протяженность 1,23 тыс. км). Президент Владимир Путин говорил, что достроить «Северный поток-2» реально, причем своими силами. «Газпром» в феврале сообщил, что запустить газопровод планируют к концу 2020 года. Изначально в эксплуатацию его собирались ввести в конце 2019 года.

Автор: Гаяна Демурина
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: «Северный поток - 2», Шри-Ланка, судно
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