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Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Судно «Академик Черский», принадлежащее «дочке» «Газпрома» (ООО «Газпром флот»), направилось в Порт-Саид в Египте. Это следует из данных порталов Myshiptracking и Vesselfinder.

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля. Затем оно отправилось в Сингапур, а в начале марта сменило курс на Суэц в Египте, куда судно должно было прибыть 25 марта.

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В субботу, 18 апреля, судно находилось в порту Лас-Пальмас на Канадских островах, следует из данных Marine Traffic. Ожидается, что оно прибудет в Порт-Саид в ночь на 30 апреля.

В середине февраля в «Газпроме» сообщили, что «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года. В декабре прошлого года США ввели санкции против подрядчиков строительства этого газопровода, а также «Турецкого потока». В результате основной подрядчик «Газпрома», швейцарская компания Allseas, приостановила работы в Дании. Из-за отсутствия судов, которые могли бы достроить газопровод, его укладку задержали.

Президент России Владимир Путин отмечал, что «Северный поток-2» можно достроить самостоятельно, однако на это потребуется дополнительно несколько месяцев. По его словам, строительство завершат в конце текущего года или в начале следующего.

Теги: «Северный поток - 2», судно
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