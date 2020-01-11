Путин назвал новый срок возможного запуска «Северного потока-2»

По словам президента, в условиях санкций США газопровод реально достроить без привлечения партнеров. Но сроки запуска проекта могут сдвинуться на несколько месяцев, признает глава государства

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель обозначил сроки возможного запуска «Северного потока-2» с учетом введенных в конце минувшего года санкций США, передает корреспондент РБК.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Путин заявил, что, несмотря на санкции, проект реально достроить. Причем сделать это можно самостоятельно, без привлечения партнеров, сказал президент.

Глава государства признал, что в этом случае окончание строительства сдвинется на несколько месяцев. «Но в конце этого года или начале следующего [газопровод] заработает», — сказал Путин. «Думаю, что проект можно реализовать», — добавил он.

Меркель в свою очередь заявила, что, несмотря на санкции, «Северный поток-2» необходимо завершить. Она вновь отметила, что Берлин считает его экономическим проектом и продолжает поддерживать его.