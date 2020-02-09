Способное достроить «Северный поток—2» судно «Газпрома» вышло из Находки

Трубоукладчик «Академик Черский» — судно, которое министр энергетики Александр Новак называл способным достроить газопровод «Северный поток-2» — направился в Сингапур

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Трубоукладчик «Академик Черский» — судно «Газпрома», которое министр энергетики Александр Новак называл способным достроить газопровод «Северный поток-2» — вышел из порта Находки и направился в Сингапур. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Vesselfinder.

«Академик Черский» покинул порт вечером в воскресенье, 9 февраля. По данным Vesselfinder, трубоукладчик направляется в Сингапур и прибудет туда 22 февраля.

В декабре 2019 США ввели санкции против подрядчиков «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Из-за этого швейцарская компания Allseas, основной подрядчик «Газпрома» при строительстве «Северного потока-2», заявила о приостановке работ в Дании. Из-за отсутствия судов, способных продолжить работы по укладке трубы на большой глубине, строительство газопровода оказалось задержано.

Президент Владимир Путин в январе 2020 года говорил, что Россия способна сама достроить «Северный поток-2», однако в таком случае строительство будет завершено на несколько месяцев позже. «Но в конце этого года или начале следующего [газопровод] заработает», — заверил глава государства. В качестве трубоукладчика, который может завершить «Северный поток-2», СМИ также называли российскую баржу Fortuna. Тем не менее, эксперты указывали, что Fortuna не имеет права работать в водах Дании из-за отсутствия на судне системы динамического позиционирования.