«Дочка» РЖД «заморозила» стоимость билетов в купе из-за коронавируса

Федеральная пассажирская компания «заморозила» цены на поезда дальнего следования внутри страны. Это касается купе, люкса, а также вагонов с сидячими местами в скоростных поездах

Фото: Владимир Астапкович / ТАСС

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) заморозила цены на билеты на фоне сокращения маршрутов по России из-за пандемии коронавируса. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФПК.

«Основной принцип системы [ценообразования] заключается в следующем: чем выше спрос и меньше мест, тем выше цена на билеты. Однако сейчас ФПК «заморозила» тариф в дерегулированном сегменте. Поэтому уменьшение количества мест в поездах не будет влиять на стоимость проезда», — рассказали в пресс-службе.

Речь идет о купейных вагонах, СВ, люкс, а также вагонов с сидячими местами в скоростных поездах, тарифы на которые «дочка» РЖД устанавливает самостоятельно. Стоимость плацкартных вагонов регулируется Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и изменяется в зависимости от сезона.