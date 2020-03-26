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Пандемия коронавируса ,  
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«Дочка» РЖД «заморозила» стоимость билетов в купе из-за коронавируса

Федеральная пассажирская компания «заморозила» цены на поезда дальнего следования внутри страны. Это касается купе, люкса, а также вагонов с сидячими местами в скоростных поездах
Фото: Владимир Астапкович / ТАСС

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) заморозила цены на билеты на фоне сокращения маршрутов по России из-за пандемии коронавируса. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФПК.

«Основной принцип системы [ценообразования] заключается в следующем: чем выше спрос и меньше мест, тем выше цена на билеты. Однако сейчас ФПК «заморозила» тариф в дерегулированном сегменте. Поэтому уменьшение количества мест в поездах не будет влиять на стоимость проезда», — рассказали в пресс-службе.

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Речь идет о купейных вагонах, СВ, люкс, а также вагонов с сидячими местами в скоростных поездах, тарифы на которые «дочка» РЖД устанавливает самостоятельно. Стоимость плацкартных вагонов регулируется Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и изменяется в зависимости от сезона.

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В среду, 25 марта, пресс-служба РЖД сообщила об отмене части пассажирских поездов из-за распространения коронавируса и падении спроса на пассажирские перевозки. В частности, речь идет о ряде поездов, которые следуют из Москвы в Санкт-Петербург, Белгород, Нижний Новгород, Смоленск, Тамбов, Казань и другие города. В компании обещают, что пассажиры смогут поменять билеты, приобретенные на эти поезда, или вернуть деньги в полном объеме.

Власти Петербурга еще 18 марта рекомендовали воздержаться от поездок в Санкт-Петербург и от транзита через город. Жителям или гостям города посоветовали также воздержаться от поездок за границу и от посещения регионов России, где уже зафиксированы носители вируса COVID-19.

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В связи с пандемией стоимость билетов на авиаперевозки по России стала снижаться с прошлой недели. Средняя стоимость билетов по всем внутрироссийским направлениям снизилась на 12%, подсчитывали аналитики Biletix.ru. Газета «Ведомости» подсчитала, что «Аэрофлот» за прошедшие выходные снизил стоимость практически всех рейсов на внутрироссийских направлениях с вылетом в марте-мае 2020 года уже на 50%. Кроме того, на 25% подешевели перелеты по России у «Уральских авиалиний».

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В среду, 25 марта, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил, что за предыдущие сутки в России было выявлено рекордное число зараженных — 163, из них 120 — в Москве. Больные COVID-19 обнаружены уже в 55 из 85 регионов России. Президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, объявив о мерах поддержки населения и бизнеса из-за вируса и переносе голосования по изменениям в Конституции на более поздний срок.

Автор: Мария Кокорева
Теги: коронавирус, РЖД
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