Стоимость авиабилетов на полеты по России стала снижаться

Билетные агентства зафиксировали снижение стоимости перелетов по России на фоне мер по сдерживанию распространения коронавируса и ограничений рейсов за рубеж. Но сокращение незначительное и не по всем направлениям

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Стоимость билетов на внутренних направлениях по России после ограничения иностранных полетов снижается, отмечают аналитики билетных агентств Biletix.ru и OneTwoTrip, которые провели подсчеты для РБК.

Сейчас в России из-за рисков распространения эпидемии коронавируса действуют ограничения на полеты в Китай, Южную Корею, Иран, а также во все страны Евросоюза, Норвегию и Швейцарию. Кроме того, Узбекистан отменил все международные рейсы, Австрия и Армения прекратили авиасообщение с Россией.

Насколько подешевели билеты

Эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали стоимость билетов туда-обратно по России в период с 16 января по 16 февраля и с 16 февраля по 16 марта. «По популярным направлениям значительных изменений средней стоимости авиабилетов не наблюдается. Авиабилеты в некоторые города, наоборот, можно купить дешевле, чем месяц назад: средняя стоимость билетов из регионов в Москву снизилась на 3,2% (с 15,4 тыс. до 14,9 тыс. руб.), в Екатеринбург — на 3,5% (с 14,4 тыс. до 13,9 тыс. руб.), в Самару — на 2,4% (с 12,4 тыс. до 12,1 тыс. руб.)», — сообщили РБК в пресс-службе агентства.