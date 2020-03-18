РЖД ухудшили прогноз погрузки в 2020 году на фоне пандемии

РЖД решили пересмотреть прогнозы по погрузке на фоне пандемии коронавируса. Вместо роста на 2,9% компания ожидает снижение «как минимум на 1%», заявил гендиректор Олег Белозеров

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В РЖД ожидают снижение погрузки на сети госмонополии в 2020 году на 1%. Об этом журналистам сообщил глава компании Олег Белозеров. Прогноз был пересмотрен с учетом динамики за последние два с половиной месяца.

«Мы считаем, что произойдет снижение погрузки как минимум на 1%, но готовим разные стресс-сценарии», — сказал Белозеров.

Погрузка РЖД в 2019 году сократилась на 0,9%, до 1,28 млрд т, из них 372 млн т пришлось на уголь (снижение на 0,8%). В октябре прошлого года госмонополия рассчитывала компенсировать такие результаты и нарастить погрузку в 2020 году на 2,9% (1,32 млрд т).

Но в начале 2020 года погрузка продолжила падать, превысив прогнозы компании. В январе снижение составило 5%, говорил заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило. «Изначально мы прогнозировали снижение [в январе] на 3,3%, рассчитывали, что ситуация начнет улучшаться, но на самом деле этого не произошло», — пояснил топ-менеджер.

Он отметил, что к таким показателям привело интенсивное снижение погрузки угля, в частности падение погрузки до портов северо-запада, а также падение перевозок из Китая на фоне эпидемии коронавируса.