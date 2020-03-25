Как Ухань возвращается к обычной жизни. Фоторепортаж

Автомобили, ожидающие разрешения въехать или выехать в Ухань. 24 марта власти провинции Хубэй разрешили людям, прошедшим медицинские осмотры, впервые за два месяца покинуть регион. Транспортные ограничения в Ухане будут сняты 8 апреля

Сотрудники автомобильного завода Dongfeng Fengshen во время обеда. Dongfeng Passenger Vehicle Company возобновила производство в соответствии с правилами профилактики и борьбы с эпидемиями​. Ухань недавно разрешил автопроизводителям и поставщикам запчастей возобновить работу

25 марта в Ухане частично возобновлено автобусное сообщение. Пассажиры должны носить маски и проходить проверку температуры перед тем, как сесть в автобусы и метро

Городское бюро торговли разрешило магазинам возобновить работу. Каждая семья может отправить в магазин одного человека, поход каждого за продуктами не может длиться более двух часов