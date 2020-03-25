Пандемия коронавируса , 25 мар, 13:40
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Как Ухань возвращается к обычной жизни. Фоторепортаж
19 марта в городе, с которого началось распространение коронавируса COVID-19, впервые не было выявлено ни одного случая нового заражения. 8 апреля в Ухане будет снят карантин: разрешат въезд и выезд, однако образовательные учреждения по-прежнему останутся закрытыми. Как Ухань возвращается к жизни — в фоторепортаже РБК
Автомобили, ожидающие разрешения въехать или выехать в Ухань. 24 марта власти провинции Хубэй разрешили людям, прошедшим медицинские осмотры, впервые за два месяца покинуть регион. Транспортные ограничения в Ухане будут сняты 8 апреля
Сотрудники автомобильного завода Dongfeng Fengshen во время обеда. Dongfeng Passenger Vehicle Company возобновила производство в соответствии с правилами профилактики и борьбы с эпидемиями. Ухань недавно разрешил автопроизводителям и поставщикам запчастей возобновить работу
25 марта в Ухане частично возобновлено автобусное сообщение. Пассажиры должны носить маски и проходить проверку температуры перед тем, как сесть в автобусы и метро
Рабочие на улице Уханя
Городское бюро торговли разрешило магазинам возобновить работу. Каждая семья может отправить в магазин одного человека, поход каждого за продуктами не может длиться более двух часов
Возобновлено строительство моста в Ухане
Подготовка к началу работы метро
Сотрудник на производственной линии компании Swire Coca-Cola Beverages Hubei Limited. 15 марта местные власти разрешили ей продолжить работу
Рабочие и медики прощаются с врачами из провинции Гуандун, отправляющимися домой