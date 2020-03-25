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Как Ухань возвращается к обычной жизни. Фоторепортаж

19 марта в городе, с которого началось распространение коронавируса COVID-19, впервые не было выявлено ни одного случая нового заражения. 8 апреля в Ухане будет снят карантин: разрешат въезд и выезд, однако образовательные учреждения по-прежнему останутся закрытыми. Как Ухань возвращается к жизни — в фоторепортаже РБК
Фото: Cai Yang / Xinhua via AP

Автомобили, ожидающие разрешения въехать или выехать в Ухань. 24 марта власти провинции Хубэй разрешили людям, прошедшим медицинские осмотры, впервые за два месяца покинуть регион. Транспортные ограничения в Ухане будут сняты 8 апреля


 
Фото: Getty Images
Сотрудники автомобильного завода Dongfeng Fengshen во время обеда. Dongfeng Passenger Vehicle Company возобновила производство в соответствии с правилами профилактики и борьбы с эпидемиями​. Ухань недавно разрешил автопроизводителям и поставщикам запчастей возобновить работу
Фото: Cai Yang / imago images / Xinhua / ТАСС

25 марта в Ухане частично возобновлено автобусное сообщение. Пассажиры должны носить маски и проходить проверку температуры перед тем, как сесть в автобусы и метро

Фото: China Daily via Reuters
Рабочие на улице Уханя
 
Фото: Zuma / ТАСС
Городское бюро торговли разрешило магазинам возобновить работу. Каждая семья может отправить в магазин одного человека, поход каждого за продуктами не может длиться более двух часов
Фото: Xiong Q / Xinhua / Global Look Press

Возобновлено строительство моста в Ухане


 
Фото: Xiao Yijiu / Xinhua via AP

Подготовка к началу работы метро

Фото: Getty Images

Сотрудник на производственной линии компании Swire Coca-Cola Beverages Hubei Limited. 15 марта местные власти разрешили ей продолжить работу

Фото: Chen Yehua / Xinhua / Global Look Press

Рабочие и медики прощаются с врачами из провинции Гуандун, отправляющимися домой

Теги: мультимедиа, коронавирус, Китай
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