РЖД отменили часть поездов внутри России из-за коронавируса

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Часть пассажирских поездов, спрос на которые упал из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, отменяется пассажиры смогут поменять билет или вернуть деньги за уже приобретенные билеты в полном объеме. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте РЖД.

В частности, речь идет о ряде поездов, следующих по маршруту Москва — Санкт-Петербург.

«В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменяется периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах. Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать. Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда», — сообщили в РЖД.

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