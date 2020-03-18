Россиянам и иностранцам рекомендовали отказаться от поездок в Петербург

Власти Санкт-Петербурга рекомендовали иностранцам и россиянам воздержаться от посещения их города. Жителей старше 65 лет администрация попросила отказаться от посещения общественных мест

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Правительство Петербурга приняло постановление об ужесточении мер против распространения коронавируса COVID-19. Документ опубликован на официальном сайте администрации города.

В него следует, что предлагается рекомендовать «гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства воздержаться от поездок на (через) территорию Санкт-Петербурга».

В то же время, жителям города или его гостям власти рекомендуют воздержаться не только от поездок за границу, но и от посещения тех регионов России, где уже зафиксированы носители коронавируса.

Гражданам старше 65 лет городские власти рекомендовали «воздержаться от посещения общественных мест». Всем, находящимся в городе, правительство рекомендовало не посещать культурные, досуговые, спортивные и другие мероприятия.