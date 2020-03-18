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Пандемия коронавируса ,  
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Россиянам и иностранцам рекомендовали отказаться от поездок в Петербург

Власти Санкт-Петербурга рекомендовали иностранцам и россиянам воздержаться от посещения их города. Жителей старше 65 лет администрация попросила отказаться от посещения общественных мест
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Правительство Петербурга приняло постановление об ужесточении мер против распространения коронавируса COVID-19. Документ опубликован на официальном сайте администрации города.

В него следует, что предлагается рекомендовать «гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства воздержаться от поездок на (через) территорию Санкт-Петербурга».

В то же время, жителям города или его гостям власти рекомендуют воздержаться не только от поездок за границу, но и от посещения тех регионов России, где уже зафиксированы носители коронавируса.

Гражданам старше 65 лет городские власти рекомендовали «воздержаться от посещения общественных мест». Всем, находящимся в городе, правительство рекомендовало не посещать культурные, досуговые, спортивные и другие мероприятия.

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В городе также до 30 апреля введен полный запрет на проведение спортивных, культурных и иных массовых мероприятий с числом участников более 50 человек. По более ранней версии ограничительных мер такие мероприятия запрещались только при участии в них более 1 тыс. человек.

Документ также запрещает музеям, театрам, кинотеатрам, зоопаркам с 19 марта принимать посетителей.

17 марта министр культуры России Ольга Любимова приказала всем находящимся в ведении ведомства театрам, филармониям, циркам и кинотеатрам приостановить работу для посетителей. Запрет распространяется также на музеи и иные организации, осуществляющие выставочную деятельность.

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Образовательные учреждения Петербурга с 16 марта по 30 апреля переведены в режим свободного посещения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Руководителям школ поручено обеспечить обучение с использованием дистанционных образовательных технологий «при реализации образовательных программ для обучающихся, не посещающих государственные образовательные учреждения по решению их родителей (законных представителей)». Если оставаться дома у ребенка возможности нет, он может продолжить посещение школы.


 

Автор: Владислав Гордеев
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