Суд принял иск к МТС на $1 млрд из-за вечеринки Ивлеевой
Таганский районный суд Москвы принял к производству иск на $1 млрд к компании МТС из-за «голой» вечеринки»блогера Насти Ивлеевой, которая прошла в декабре в клубе «Мутабор», сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции.
Истцом выступил А.С. Трещев, он требует компенсировать моральный вред и перечислить деньги в фонд поддержки участников военной операции на Украине «Защитники Отечества». Иск Трещева на 1 млрд руб. к Ивлеевой инстанция отклонила и вернула его заявителю. Как отметили в суде, «из искового заявления не следует, что моральный вред истцу причинен совместными действиями ответчиков».
В этот же день суд принял еще один иск к МТС о компенсации морального вреда на сумму 10 млн руб., который подал заявитель Олег Останния. Аналогичные требования к Ивлеевой также отклонили из-за отсутствия доказательств, что «вред истцу причинен совместными действиями ответчиков».
В суды ранее поступало несколько исков, как к Ивлеевой, так и к МТС. На декабрьской вечеринке присутствовал вице-президент компании Игорь Мишин. В МТС подчеркивали, что не имеют отношения к мероприятию, «не являются его спонсором или организатором». После скандала, вызванного вечеринкой, компания исключила Ивлееву из амбассадоров, а рекламу оператора с участием блогера сняли с эфира.
Гости прошедшей в ночь на 22 декабря вечеринки, в том числе артисты и музыканты, были одеты в открытую или прозрачную одежду. Это вызвало возмущение некоторых депутатов и общественников, Роскомнадзор увидел признаки «пропаганды ЛГБТ» («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России). Ивлееву оштрафовали на 100 тыс. руб. Участника вечеринки, пришедшего на нее в одном носке, рэпера Vacio (Николая Васильева) арестовали сначала на 15, а затем на десять суток, ему также вручили повестку в военкомат. Участники вечеринки сообщили, что их «вырезали из эфиров», а их концерты начали отменять; Ивлеева и другие записали видео с извинениями.
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