Рэперу Vacio с «голой вечеринки» вручили повестку в военкомат

Между первым и вторым арестом одному из самых видных участников «голой вечеринки» рэперу Vacio вручили повестку в военкомат. Он должен явиться туда 9 января, хотя отбывает сейчас административный срок в 10 суток

Vacio (Николай Васильев) (Фото: moscowcourts / Telegram)

Рэперу Vacio (Николаю Васильеву), который провел 15 суток под арестом после «голой вечеринки» у Насти Ивлеевой, перед вторым арестом вручили повестку в военкомат. Об этом РБК рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Лобарев.

Члены комиссии посетили Васильева в спецприемнике 7 января 2024 года. По словам Лобарева, после того как рэпер отсидел 15 суток ареста, его отвезли в военкомат, где вручили повестку на 9 января.

«Сейчас он получил еще десять суток, после того как отсидел 15. После 15 суток его отвезли в военкомат и вручили повестку на 9 января. Также после первого срока он поехал в полицию и на профилактической беседе рассказал, как все это было, повторил оскорбления в адрес мужчин на вечеринке. В итоге за оскорбление матом получил еще десять суток», — рассказал член ОНК Москвы.

Рэпер, по словам Лобарева, рассказал, что никакого отношения к ЛГБТ не имеет, ему нравятся девушки. На вечеринке его «спровоцировали двое мужчин, переодетых в женщин», они сняли с него носок. Носок на половом органе был единственным предметом одежды на теле музыканта при посещении «голой вечеринки».

Vacio рассказал, что оскорбил мужчин матерным ругательством, а носок подарил девушке.

Лобарев считает, что после сбора документов в военкомате рэперу могут пересмотреть «медотвод» от армии и отправить в армию.

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«Он был осужден первый раз, потом второй, сейчас и уголовное дело могут завести. Чтобы сделать прогноз, надо досконально знать дело, исходя из того, что есть на данный момент, может быть разное развитие ситуации», — резюмировал Лобарев.

Васильев был впервые арестован 22 декабря 2023 года. Ему вменили мелкое хулиганство, дали 15 суток и оштрафовали на 200 тыс. руб. за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Рэпер сказал, что никак не поддерживает ЛГБТ (Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его деятельность в России) и обжаловал штраф в Лефортовском суде.



Поводом для ареста Vacio стало его участие в вечеринке Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый») в московском клубе «Мутабор». Мероприятие проходило в ночь на 21 декабря. Рэпер пришел на него в образе солиста Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса, надев на пенис носок Balenciaga.

После отбытия первого административного ареста рэпера вновь задержали, и 6 января 2024 года Лефортовский суд признал его виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти) и дал ему 10 суток ареста.

Многие из известных участников вечеринки принесли извинения, в том числе Ивлеева. За организацию мероприятия суд оштрафовал ее на 100 тыс. руб. Клуб «Мутабор» опечатали, на 9 января назначено заседание Лефортовского суда, на котором будет рассматриваться вопрос о приостановке его работы на 90 суток за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.