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Участвовавшего в «голой вечеринке» рэпера Vacio повторно арестовали

Участника «голой вечеринки» рэпера Vacio арестовали еще на 10 суток
Vacio — единственный участник «голой вечеринки», который после нее оказался под стражей. Накануне он отбыл административный арест, но сразу после выхода на свободу был опять задержан
Рэпер Vac&iacute;o (Николай Васильев)
Рэпер Vacío (Николай Васильев) (Фото: Лефортовский районный суд города Москвы)

Рэпер Vacio (Николай Васильев), который провел 15 суток под стражей после «голой вечеринки» у Насти Ивлеевой, в субботу получил еще один административный арест за мелкое хулиганство.

Как сообщил телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы, Лефортовский суд признал его виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти) и дал ему 10 суток ареста.

Ранее телеграм-канал Baza сообщал, что Vacio, который накануне вечером должен был выйти на свободу после завершения срока административного ареста, был повторно задержан сотрудниками полиции, и они начали оформлять на него новое дело. Эту информацию также подтвердил ТАСС. Причины, по которым на рэпера составили новый протокол, неизвестны.

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Vacio был впервые арестован 22 декабря. Ему вменили мелкое хулиганство, дали 15 суток и оштрафовали на ₽200 тыс. за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Сам рэпер заявлял, что никак не поддерживает ЛГБТ (Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его деятельность в России) и обжаловал штраф в Лефортовском суде.

Поводом для ареста Vacio стало участие Vacio в вечеринке Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый») в московском клубе «Мутабор». Мероприятие проходило в ночь на 21 декабря. Рэпер пришел на него в образе солиста Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса, надев на пенис носок Balenciaga.

Помимо Vacio на ₽100 тыс. была оштрафована и Настя Ивлеева — за организацию этой вечеринки.

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Как сообщила в своем телеграм-канале Ксения Собчак, накануне Ивлеева уехала из России. По ее словам, двое адвокатов, которые занимаются делом Vacio, рассказали, что актриса уехала в Дубай. Сама Ивлеева, однако, вечером 6 января выложила ролик, в котором рассказала, что находится в Санкт-Петербурге и проводит праздники именно там.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Настя Ивлеева Vacio арест Лефортовский районный суд
Анастасия Ивлеева фото

Анастасия Ивлеева

блогер, телеведущая, актриса
8 марта 1991 года
Материалы по теме
Суд оштрафовал Ивлееву на ₽100 тыс. за «голую вечеринку»
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