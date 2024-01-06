Участвовавшего в «голой вечеринке» рэпера Vacio повторно арестовали

Vacio — единственный участник «голой вечеринки», который после нее оказался под стражей. Накануне он отбыл административный арест, но сразу после выхода на свободу был опять задержан

Рэпер Vacío (Николай Васильев) (Фото: Лефортовский районный суд города Москвы)

Рэпер Vacio (Николай Васильев), который провел 15 суток под стражей после «голой вечеринки» у Насти Ивлеевой, в субботу получил еще один административный арест за мелкое хулиганство.

Как сообщил телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы, Лефортовский суд признал его виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти) и дал ему 10 суток ареста.

Ранее телеграм-канал Baza сообщал, что Vacio, который накануне вечером должен был выйти на свободу после завершения срока административного ареста, был повторно задержан сотрудниками полиции, и они начали оформлять на него новое дело. Эту информацию также подтвердил ТАСС. Причины, по которым на рэпера составили новый протокол, неизвестны.

Vacio был впервые арестован 22 декабря. Ему вменили мелкое хулиганство, дали 15 суток и оштрафовали на ₽200 тыс. за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Сам рэпер заявлял, что никак не поддерживает ЛГБТ (Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его деятельность в России) и обжаловал штраф в Лефортовском суде.

Поводом для ареста Vacio стало участие Vacio в вечеринке Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый») в московском клубе «Мутабор». Мероприятие проходило в ночь на 21 декабря. Рэпер пришел на него в образе солиста Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса, надев на пенис носок Balenciaga.

Помимо Vacio на ₽100 тыс. была оштрафована и Настя Ивлеева — за организацию этой вечеринки.

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Как сообщила в своем телеграм-канале Ксения Собчак, накануне Ивлеева уехала из России. По ее словам, двое адвокатов, которые занимаются делом Vacio, рассказали, что актриса уехала в Дубай. Сама Ивлеева, однако, вечером 6 января выложила ролик, в котором рассказала, что находится в Санкт-Петербурге и проводит праздники именно там.