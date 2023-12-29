В Москве суд оштрафовал Ивлееву за организацию «голой вечеринки» на ₽100 тыс.

Суд оштрафовал Ивлееву на ₽100 тыс. за «голую вечеринку»

Анастасия Ивлеева (Фото: moscowcourts / Telegram)

Лефортовский районный суд оштрафовал блогера Анастасию Ивлееву на 100 тыс. руб. за организацию «голой вечеринки» в столичном клубе «Мутабор», сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Анастасия Ивлеева организовала мероприятие, известное как «Almost naked», в котором приняло участие не менее 200 человек. В ходе проведения вечеринки были допущены нарушения общественного порядка», — говорится в сообщении пресс-службы.

В суде уточнили, что в ходе проведения вечеринки гости находились в «голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде» с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и ценезурной бранью в общественном месте.

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