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На клуб, где прошла «голая вечеринка» Ивлеевой, подали в суд из-за музыки

Российское авторское общество подало в суд на клуб «Мутабор» и Киркорова

Российское авторское общество (РАО) подало в суд на ООО «Арт центр» — владельца торговой марки «Мутабор» и одноименного ночного клуба, следует из картотеки арбитражных дел.

Иск зарегистрирован 28 декабря 2023 года. РАО просит взыскать с ООО «Арт центр» чуть более 537 тыс. руб. В то же время источник ТАСС, знакомый с материалами дела, сказал, что истец намерен взыскать с ответчика компенсацию в размере порядка 300 тыс. руб.

Как отмечает агентство со ссылкой на Арбитражный суд Москвы, куда поступило заявление, оно подано из-за музыкальных композиций, используемых в «Мутаборе». Дата заседания по делу пока не назначена, сказал собеседник издания.

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Настя Ивлеева

Источник ТАСС пояснил, что РАО ранее заключило с «Арт центром» контракт на использование музыкальных треков во время мероприятий. Истец полагает, что ответчик просрочил платеж за музыку и требует компенсации, добавил он.

РАО — одна из организаций, аккредитованных Министерством культуры на коллективное управление правами. Отчисления в РАО делают все заведения, в которых музыка звучит фоном (бары, рестораны, клубы и т.д.), а также телеканалы, радиостанции и кинотеатры.

Кроме того, РАО подало иск на сумму в 2 млн руб. к певцу Филиппу Киркорову, следует из картотеки суда. Причина его подачи пока неизвестна. Исполнитель участвовал в «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой, которая проходила в «Мутаборе» в ночь с 20 на 21 декабря. Певец принес извинения, заявив, что «зашел не в ту дверь».

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Вечеринка, организованная Ивлеевой, вызвала резонанс: на ней гости, в том числе артисты и музыканты, были одеты в открытую или прозрачную одежду. Блогера оштрафовали на 100 тыс. руб. за ее организацию, суд пришел к выводу, что на мероприятии были допущены нарушения общественного порядка. Одного из участников — рэпера Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), оштрафовали на 200 тыс. руб. и арестовали на 15 суток по статьям о мелком хулиганстве и пропаганде ЛГБТ. Накануне он получил повторный арест на десять суток за мелкое хулигантство. Ивлеева извинилась за вечеринку.

С конца декабря клуб «Мутабор» опечатан, 9 января Лефортовский суд Москвы должен рассмотреть вопрос о приостановке его работы.

Теги
ночной клуб компенсация авторские права Российское авторское общество Филипп Киркоров музыка Настя Ивлеева
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