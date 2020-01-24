Экстрадированный в США россиянин Бурков признал себя виновным

Обвиняемы в киберпреступлениях Алексей Бурков пошел на сделку со следствием и признал себя виновным по двум пунктам. Россиянину грозило до 80 лет тюрьмы

Алексей Бурков в Высшем суде справедливости Израиля (Фото: Андрей Широков / ТАСС )

Россиянин Алексей Бурков, в ноябре экстрадированный из Израиля в США, где его обвиняют в киберпреступлениях, на суде в четверг признал свою вину. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на своих корреспондентов в зале суда.

Речь идет о сделке со следствием и признании себя виновным по двум пунктам — в краже личных данных и отмывании денег.

На прошлой неделе адвокат россиянина говорил, что его подзащитный собирается признать вину по ряду пунктов обвинения на слушаниях в федеральном суде города Александрия в США.

Россиянину изначально вменяли электронное мошенничество, мошенничество с использованием устройств для доступа к данным, сговор с целью совершения мошеннических действий, взлом компьютерных систем, кражу персональных данных и отмывание денег. Минюст предупреждал, что если Буркова признают виновным по всем пунктам обвинений, ему грозит до 80 лет тюрьмы.