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Экстрадированный в США россиянин Бурков признал себя виновным

Обвиняемы в киберпреступлениях Алексей Бурков пошел на сделку со следствием и признал себя виновным по двум пунктам. Россиянину грозило до 80 лет тюрьмы
Алексей Бурков в Высшем суде справедливости Израиля (Фото: Андрей Широков / ТАСС )

Россиянин Алексей Бурков, в ноябре экстрадированный из Израиля в США, где его обвиняют в киберпреступлениях, на суде в четверг признал свою вину. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на своих корреспондентов в зале суда.

Речь идет о сделке со следствием и признании себя виновным по двум пунктам — в краже личных данных и отмывании денег.

На прошлой неделе адвокат россиянина говорил, что его подзащитный собирается признать вину по ряду пунктов обвинения на слушаниях в федеральном суде города Александрия в США.

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Россиянину изначально вменяли электронное мошенничество, мошенничество с использованием устройств для доступа к данным, сговор с целью совершения мошеннических действий, взлом компьютерных систем, кражу персональных данных и отмывание денег. Минюст предупреждал, что если Буркова признают виновным по всем пунктам обвинений, ему грозит до 80 лет тюрьмы.

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По версии обвинения, Бурков был администратором сайта Cardplanet, где продавались украденные данные кредитных и дебетовых карт. Многие из продававшихся там данных принадлежали гражданам США. Злоумышленники, купив данные на сайте Буркова, совершили с их помощью покупки более чем на $20 млн, говорится в документах Минюста США.

Буркова задержали в 2015 году в Израиле. В ноябре минувшего года он был экстрадирован в США, где предстал перед судом.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: суд, США, сделка со следствием
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