Крушение пассажирского самолета Баку — Грозный. Главное

В Актау упал самолет с 62 пассажирами. Изначально он должен был сесть в Грозном, но из-за тумана его перенаправили. Есть выжившие. Что известно об авиакатастрофе — в материале РБК

Фото: Иса Таженбаев / ТАСС

В аэропорту казахстанского города Актау разбился самолет Embraer 190, следовавший из Баку в Грозный. Лайнер принадлежал авиакомпании Azerbaijan Airlines. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, сообщил Минтранс Казахстана.

Выжили 28 человек, сообщили РБК в управлении здравоохранения Мангистауской области.

По предварительным данным Минтранса Казахстана, на борту лайнера находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 гражданина Киргизии и 16 россиян.

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МЧС Казахстана открыло горячую линию, по которой можно узнать информацию о пострадавших и погибших при крушении самолета: 8/7292/319099

В Azerbaijan Airlines сообщили, что детей на борту не было. Детский омбудсмен Казахстана Динара Закиева говорит, что пострадали две девочки 11 и 16 лет, им оказывают необходимую помощь.

Авиакомпания опубликовала список пассажиров разбившегося рейса.

Причины авиакатастрофы

Самолет должен был прилететь из Баку в Чечню, однако из-за тумана в Грозном его перенаправили в Махачкалу, а после — в Актау. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стало столкновение со стаей птиц, сообщила Azerbaijan Airlines.

«Предварительно: после столкновения с птицами, из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна, его командир принял решение «идти» на запасной аэродром — им был выбран Актау», — написал представитель Росавиации Артем Кореняко.

В управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, что на борту самолета «взорвался баллон».

По словам очевидцев, в двигатель самолета попала птица, после чего на борту взорвался кислородный баллон, люди начали терять сознание, пишет ORDA.

Спасатели потушили пожар на месте крушения, сообщили в МЧС Казахстана. Части самолета заливали водой и пеной.

Реакция на крушение

По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создана госкомиссия. Ее возглавил вице-премьер Канат Бозумбаев, он уже отправляется в Актау.

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, министр цифрового развития и транспорта, министр по ЧС, заместитель генпрокурора, заместитель министра здравоохранения, заместитель директора Государственного агентства гражданской авиации, вице-президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии» и представители других госорганов отправились в Актау для расследования происшествия на месте, сообщила пресс-служба главы государства.

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров.

Соболезнования принес также глава Дагестана Сергей Меликов. «Выражаю искренние соболезнования тем, кто потерял близких и дорогих людей в этой катастрофе. Скорбим вместе с вами и разделяем ваше горе», — написал он в телеграм-канале. Он пожелал скорейшего восстановления пострадавшим и заявил, что «Дагестан готов оказать любую необходимую помощь братским регионам и их жителям».

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