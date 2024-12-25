Azerbaijan Airlines объявила о приостановке рейсов из Баку в Грозный и Махачкалу

AZAL объявила о приостановке рейсов из Баку в Грозный и Махачкалу

Самолет, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение днем 25 декабря в Актау, на его борту находились в том числе 16 россиян, из них десять выжили

Фото: Азамат Сарсенбаев / Reuters

Azerbaijan Airlines (AZAL) приостанавливает рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу после крушения своего самолета Embraer-190, сообщили в авиакомпании.

Рейсы в эти города отменены до завершения расследования причин крушения.

Перевозчик уточнил, что «полеты по остальным направлениям AZAL осуществляются согласно штатному расписанию».

25 декабря самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, подал сигнал об аварийной ситуации и запросил посадку в казахстанском городе Актау. На его борту находились пять членов экипажа и 64 пассажира, из них 42 — граждане Азербайджана, 16 — России, шесть — Казахстана и три — Киргизии. Гражданство еще двух человек неизвестно. По данным Генпрокуратуры Казахстана, 32 человека выжили, в том числе десять россиян. Все члены экипажа погибли, сообщило МЧС Азербайджана. Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Казахстан за пострадавшими россиянами.

В Azerbaijan Airlines говорили, что предварительной причиной крушения стало столкновение лайнера с птицами. Как писала ORDA со ссылкой на очевидцев, птица попала в двигатель, после чего на борту взорвался кислородный баллон, и люди начали терять сознание. О взрыве баллона сообщало также управление здравоохранения Мангистауской области.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура.