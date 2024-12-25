 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
0 

AZAL объявила о приостановке рейсов из Баку в Грозный и Махачкалу

Azerbaijan Airlines объявила о приостановке рейсов из Баку в Грозный и Махачкалу
Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Самолет, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение днем 25 декабря в Актау, на его борту находились в том числе 16 россиян, из них десять выжили
Фото: Азамат Сарсенбаев / Reuters
Фото: Азамат Сарсенбаев / Reuters

Azerbaijan Airlines (AZAL) приостанавливает рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу после крушения своего самолета Embraer-190, сообщили в авиакомпании.

Рейсы в эти города отменены до завершения расследования причин крушения.

Перевозчик уточнил, что «полеты по остальным направлениям AZAL осуществляются согласно штатному расписанию».

Как выглядит место крушения самолета в Казахстане
Фотогалерея 

25 декабря самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, подал сигнал об аварийной ситуации и запросил посадку в казахстанском городе Актау. На его борту находились пять членов экипажа и 64 пассажира, из них 42 — граждане Азербайджана, 16 — России, шесть — Казахстана и три — Киргизии. Гражданство еще двух человек неизвестно. По данным Генпрокуратуры Казахстана, 32 человека выжили, в том числе десять россиян. Все члены экипажа погибли, сообщило МЧС Азербайджана. Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Казахстан за пострадавшими россиянами.

Крушение пассажирского самолета Баку — Грозный. Главное
Общество
Фото:Иса Таженбаев / ТАСС

В Azerbaijan Airlines говорили, что предварительной причиной крушения стало столкновение лайнера с птицами. Как писала ORDA со ссылкой на очевидцев, птица попала в двигатель, после чего на борту взорвался кислородный баллон, и люди начали терять сознание. О взрыве баллона сообщало также управление здравоохранения Мангистауской области.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура.

Читайте РБК в Telegram.

Яшина снова объявили в розыск через четыре месяца после обмена

Президент РОАД заявил о риске массовых банкротств дилеров в 2025 году

Wildberries купит самый высокий небоскреб в Москве под штаб-квартиру

Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина

Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

В России начались продажи нового флагманского седана Kia

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Акции крупных майнеров стали убыточными в 2024 году. Почему?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Azerbaijan Airlines авиакатастрофа самолет рейсы
Материалы по теме
На борту разбившегося под Актау самолета были два ребенка из Чечни
Общество
ORDA сообщила, что экипаж отвел упавший в Актау самолет от жилых домов
Общество
Путин сообщил о вылете самолета МЧС на место крушения Embraer под Актау
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 104,23 (-1,02) Инвестиции, 24 дек, 18:10 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 99,87 (-1,74) Инвестиции, 24 дек, 18:10
Громкий звук на Красной площади назвали взрывом петардыГород, 18:25
Число погибших при крушении самолета в Казахстане выросло до 38Общество, 18:24
Собянин заявил об обновлении 46 московских театровГород, 18:23
«Азимут» отвергла сообщения об исках от пассажиров загоревшегося SSJ100Общество, 18:21
Черчесов заявил, что его не удивляют слухи о возможной отставкеСпорт, 18:21
Лидеры трех стран НАТО оценили шансы защитить Европу от России без СШАПолитика, 18:19
Крушение пассажирского самолета Баку — Грозный. Главное⁠Общество, 18:17
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Задержанный во Львовской области вымогатель оказался депутатомОбщество, 18:12
Топливо в убыток: как стать крупным игроком на рынке нефтепродуктовРБК и Альфа-Лизинг, 18:07
FT назвала причины падения рынка изысканных вин после бума времен COVIDВино, 18:04
В Липецке неизвестные избили преподавателя колледжа во время урокаОбщество, 18:02
Полицейские в Москве накрыли канал незаконной миграции и 70 притоновОбщество, 17:57
ЦБ понизил официальные курсы доллара США и евроИнвестиции, 17:56
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 17:45