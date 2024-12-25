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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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В Казахстане упал летевший в Чечню лайнер

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Катастрофа самолета Баку-Грозный
Лайнер принадлежал авиакомпании Azerbaijan Airlines, он должен был прибыть в Грозный в 8:20 мск. На борту находились 67 человек, как минимум 12 из них выжили. Предварительная причина катастрофы — столкновение с птицами

В Казахстане упал летевший в Чечню лайнер
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В аэропорту казахстанского города Актау разбился лайнер, летевший из Баку в Грозный, сообщает Orda со ссылкой на очевидцев и ДЧС Казахстана. Информацию подтверждает Tengrinews.

Лайнер принадлежал авиакомпании Azerbaijan Airlines. Согласно данным табло аэропорта Грозный, рейс J2 8243 из Баку должен был прилететь в Чечню в 8:20 мск.

Как уточнили «РИА Новости» в пресс-службе аэропорта Грозного, самолет из Баку из-за тумана в столице Чечни был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау.

Согласно данным сервиса «Яндекс Путешествия», рейс J2 8243 выполнял самолет Embraer 190, вмещающий порядка 100 человек. В Минтрансе Казахстана уточнили, что на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным управления здравоохранения Мангистауской области, выжили как минимум 12 человек, в том числе один ребенок. 

Как пишет Baza, на борту  разбившегося лайнера находились граждане Казахстана, Азербайджана, России, Таджикистана и Кыргызстана.

В Azerbaijan Airlines сообщили, что, по предварительной информации, причиной инцидента стало столкновение самолета со стаей птиц.  Минтранс Казахстана заявил, что в связи с катастрофой ведомством будет проведено специальное расследование.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Илья Пламенев Илья Пламенев
Казахстан Баку Грозный авиакатастрофа
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