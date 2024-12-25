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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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Власти в Казахстане сообщили о взрыве баллона на борту упавшего самолета

На борту упавшего в Казахстане самолета взорвался баллон
Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
На борту разбившегося самолета находились 67 человек, выжили 28. Предварительная причина катастрофы — столкновение с птицами, сообщали в авиакомпании. В Минздраве Казахстана также сообщили, что на борту «взорвался баллон»
Место крушения пассажирского самолета &laquo;Азербайджанских авиалиний&raquo; недалеко от города Актау, Казахстан, 25 декабря 2024 года
Место крушения пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» недалеко от города Актау, Казахстан, 25 декабря 2024 года (Фото: Азамат Сарсенбаев / Reuters)

На борту самолета Embraer 190, который упал в Казахстане, «взорвался баллон». Об этом сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области, передает Orda.kz.

«На борту самолета взорвался баллон, из-за чего пострадали 14 человек, в том числе двое детей», — сообщили там. О каком именно баллоне идет речь, в управлении здравоохранения не сказали.

При этом очевидцы рассказали изданию Orda.kz, что речь идет о кислородном баллоне, который взорвался уже после столкновения борта с птицами. После этого люди на борту начали терять сознание.

В Росавиации и авиакомпании Azerbaijan Airline основной версией крушения назвали столкновение с птицами. Как уточняли в российском агентстве, уже после столкновения с птицами на самолете возникла некая «нештатная ситуация», из-за чего лайнер пошел на запасной аэродром. Этим аэропортом и оказался Актау.

Власти в Казахстане сообщили о взрыве баллона на борту упавшего самолета
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По данным Минтранса Казахстана, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Среди них: 37 граждан Азербайджана, 16 — России, шесть — Казахстана и три — Киргизии. В МЧС республики уточняли, что выжили как минимум 27 человек.

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Илья Пламенев Илья Пламенев, Григорий Набережнов Григорий Набережнов
баллон Казахстан взрыв самолет Грозный авиакатастрофа
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