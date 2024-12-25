Власти в Казахстане сообщили о взрыве баллона на борту упавшего самолета
На борту самолета Embraer 190, который упал в Казахстане, «взорвался баллон». Об этом сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области, передает Orda.kz.
«На борту самолета взорвался баллон, из-за чего пострадали 14 человек, в том числе двое детей», — сообщили там. О каком именно баллоне идет речь, в управлении здравоохранения не сказали.
При этом очевидцы рассказали изданию Orda.kz, что речь идет о кислородном баллоне, который взорвался уже после столкновения борта с птицами. После этого люди на борту начали терять сознание.
В Росавиации и авиакомпании Azerbaijan Airline основной версией крушения назвали столкновение с птицами. Как уточняли в российском агентстве, уже после столкновения с птицами на самолете возникла некая «нештатная ситуация», из-за чего лайнер пошел на запасной аэродром. Этим аэропортом и оказался Актау.
По данным Минтранса Казахстана, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Среди них: 37 граждан Азербайджана, 16 — России, шесть — Казахстана и три — Киргизии. В МЧС республики уточняли, что выжили как минимум 27 человек.
Телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам
Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина
Какие предновогодние скидки предлагают в новостройках Москвы
Шольц в поздравлении немцам рассказал о «чертовски суровых временах»
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
В проекте ГОСТа закрепили два названия шаурмы
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Тарасова посоветовала Загитовой делать ледовое шоу на свои деньги
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов