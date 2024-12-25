Как выглядит место крушения самолета в Казахстане
Утром 25 декабря в казахстанском аэропорту города Актау разбился самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту находились 67 человек, по последним данным выжили 28. Как выглядит место трагедии после крушения — в фоторепортаже РБК
На фото: кадр падения пассажирского самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии».
На фото: вид с воздуха на место крушения самолета.
На фото: обломки самолета.
На фото: медик скорой помощи подходит к телам погибших на месте крушения.
На фото: машины спецслужб на месте крушения.
На фото: следы крушения самолета.
На фото: специалисты МЧС работают на месте крушения пассажирского самолета.
На фото: обломки пассажирского самолета Azerbaijan Airlines (справа).
На фото: вертолет МЧС на месте крушения.
Телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам
Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина
Какие предновогодние скидки предлагают в новостройках Москвы
Шольц в поздравлении немцам рассказал о «чертовски суровых временах»
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
В проекте ГОСТа закрепили два названия шаурмы
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Тарасова посоветовала Загитовой делать ледовое шоу на свои деньги
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов