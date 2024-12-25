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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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Как выглядит место крушения самолета в Казахстане

Появились фотографии с места крушения самолета в Актау
Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный

Утром 25 декабря в казахстанском аэропорту города Актау разбился самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту находились 67 человек, по последним данным выжили 28. Как выглядит место трагедии после крушения — в фоторепортаже РБК
На фото: кадр падения пассажирского самолета авиакомпании &laquo;Азербайджанские авиалинии&raquo;.
Фото: Reuters

На фото: кадр падения пассажирского самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии».

На фото: вид с воздуха на место крушения самолета.&nbsp;
Фото: Азамат Сарсенбаев / Reuters

На фото: вид с воздуха на место крушения самолета. 

На фото: обломки самолета.
Фото: Иса Таженбаев / ТАСС

На фото: обломки самолета.

На фото: медик скорой помощи подходит к телам погибших на месте крушения.
Фото: Азамат Сарсенбаев / Reuters

На фото: медик скорой помощи подходит к телам погибших на месте крушения.

На фото: машины спецслужб на месте крушения.
Фото: Азамат Сарсенбаев / Reuters

На фото: машины спецслужб на месте крушения.

На фото: следы крушения&nbsp;самолета.
Фото: Азамат Сарсенбаев / Reuters

На фото: следы крушения самолета.

На фото: специалисты МЧС работают на месте крушения пассажирского самолета.
Фото: Азамат Сарсенбаев / Reuters

На фото: специалисты МЧС работают на месте крушения пассажирского самолета.

На фото: обломки пассажирского самолета Azerbaijan Airlines (справа).
Фото: Иса Таженбаев / ТАСС

На фото: обломки пассажирского самолета Azerbaijan Airlines (справа).

На фото: вертолет МЧС на месте крушения.
Фото: Азамат Сарсенбаев / Reuters

На фото: вертолет МЧС на месте крушения.

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Теги
Дарья Широкова, Анастасия Сирина Анастасия Сирина
мультимедиа самолет авиакатастрофа авиация Казахстан
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