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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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Выжившие при крушении самолета рассказали о взрывах после попытки посадки

Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines перед крушением в Актау не смог сесть с первого раза и сделал несколько кругов, после чего раздались взрывы, рассказали пассажиры. Всего на борту находились 67 человек
Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters
Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Самолет Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявший рейс из Баку в Грозный и разбившийся в Актау, не смог сесть с первого раза и сделал несколько кругов, после чего раздался громкий хлопок, рассказали пассажиры рейса.

Выживший Субхонкул Рахимов рассказал RT, что пилоты трижды пытались посадить самолет в Грозном, в регионе был сильный туман. «В третий раз что-то взорвалось. Был взрыв — я бы не сказал, что внутри самолета. Где я сидел, у меня обшивка рядом отлетела», — сказал он.

По словам Рахимова, когда он потянулся за спасательным жилетом, то обнаружил в нем дыру. «Жилет взял, смотрю: в жилете дырка — осколком пробило. После этого взрыва как раз между ног у меня — где-то там вот — этот осколок прилетел и попал. Он жилет насквозь пробил», — сказал мужчина.

После этого пилоты начали уводить самолет в сторону Актау.

Выжившие при крушении самолета рассказали о взрывах после попытки посадки
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Другой пассажир — Заур Мамедов — также рассказал о взрывах. «Была пара взрывов, не знаю, что стрельнуло, ну а потом пару часов летели — и упали», — сказал он RT.

«Сотрудники «Азербайджанских авиалиний» помогли мне установить связь с моим выжившим родственником. Он сейчас находится в больнице. Врачи говорят, что его жизни ничего не угрожает. Я смог поговорить с ним буквально 20–30 секунд, и он мне отчетливо сказал, что до крушения самолета был слышан громкий хлопок, похожий на взрыв», — сказал «РИА Новости» родственник одного из выживших.

Мать одной из выживших, жительницы Владивостока Кристины Евстигнеевой, Нина Огиева передала слова дочери, которая рассказала ей, что «в самолете сидела в хвосте, а те, кто впереди сидел, сгорели».

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«Когда мы уже приземлились, было два удара. Я держалась за кресла. Правую часть всю снесло. Передняя часть взорвалась. Когда я пришла в себя, увидела, что мне зажало ногу», — рассказала телеграм-каналу Mash турагент Кристина из Владивостока. По ее словам, перед крушением самолет кружил около часа. Бортпроводница предупредила о жесткой посадке и попросила пригнуть голову. По словам Кристины, во время снижения почувствовали удар по борту, похожий на то, что в двигатель попала птица.

Самолет летел из Баку в Грозный. В пресс-службе чеченского аэропорта говорили, что сначала рейс из-за тумана перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау.

Крушение пассажирского самолета Баку — Грозный. Главное
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Фото:Иса Таженбаев / ТАСС

В Azerbaijan Airlines, которой принадлежал упавший самолет, назвали предварительной причиной катастрофы столкновение с птицами. Из-за попадания птицы в двигатель взорвался кислородный баллон, а люди начали терять сознание, писало издание ORDA со ссылкой на очевидцев. О взрыве баллона сообщало также управление здравоохранения Мангистауской области.

По данным МЧС Казахстана, на борту находились 67 человек, в том числе пять членов экипажа. Среди находившихся в самолете — 42 гражданина Азербайджана, шестеро — Казахстана, трое — Киргизии и 16 — России. По данным Генпрокуратуры Казахстана, 32 человека выжили, в том числе десять россиян. Все члены экипажа погибли, сообщило МЧС Азербайджана.

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Елена Чернышова
Azerbaijan Airlines самолет авиакатастрофа Актау Казахстан Чечня Азербайджан Embraer
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