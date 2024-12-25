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Авиакомпания назвала вероятную причину крушения летевшего в Чечню лайнера

Azerbaijan Airlines: причиной крушения лайнера в Актау стала стая птиц
На борту самолета находились 67 человек, выжили как минимум 12. В авиакомпании заявили, что предварительная версия крушения — столкновение со стаей птиц

Авиакомпания назвала вероятную причину крушения летевшего в Чечню лайнера
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По предварительной информации, причиной крушения лайнера, летевшего из Баку в Грозный, стало столкновение самолета со стаей птиц, сообщили в Azerbaijan Airlines, передает Day.Az.

Лайнер упал у аэропорта казахстанского города Актау, перед этим он ушел на запасной аэродром. Как уточнили «РИА Новости» в пресс-служба аэропорта Грозного, самолет был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау из-за тумана в столице Чечни.

По предварительной информации азербайджанской стороны на борту находилось 62 пассажира и 5 членов экипажа, сообщает Минтранс Казахстана. В Минздраве Казахстана заявили, что после крушения выжило как минимум шесть человек, все они находятся в тяжелом состоянии. К месту катастрофы выехали 14 бригад скорой помощи.

Позже в управления здравоохранения Мангистауской области уточнили, что выжить удалось 12 человек, в том числе одному ребенку. Они с различными травмами доставлены в Мангистаускую областную больницу в Актау. 

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Илья Пламенев Илья Пламенев
самолет Азербайджан птицы авиакатастрофа Грозный
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