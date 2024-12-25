Авиакомпания назвала вероятную причину крушения летевшего в Чечню лайнера
По предварительной информации, причиной крушения лайнера, летевшего из Баку в Грозный, стало столкновение самолета со стаей птиц, сообщили в Azerbaijan Airlines, передает Day.Az.
Лайнер упал у аэропорта казахстанского города Актау, перед этим он ушел на запасной аэродром. Как уточнили «РИА Новости» в пресс-служба аэропорта Грозного, самолет был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау из-за тумана в столице Чечни.
По предварительной информации азербайджанской стороны на борту находилось 62 пассажира и 5 членов экипажа, сообщает Минтранс Казахстана. В Минздраве Казахстана заявили, что после крушения выжило как минимум шесть человек, все они находятся в тяжелом состоянии. К месту катастрофы выехали 14 бригад скорой помощи.
Позже в управления здравоохранения Мангистауской области уточнили, что выжить удалось 12 человек, в том числе одному ребенку. Они с различными травмами доставлены в Мангистаускую областную больницу в Актау.
Телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам
Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина
Какие предновогодние скидки предлагают в новостройках Москвы
Шольц в поздравлении немцам рассказал о «чертовски суровых временах»
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
В проекте ГОСТа закрепили два названия шаурмы
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Тарасова посоветовала Загитовой делать ледовое шоу на свои деньги
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов