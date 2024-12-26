Yeni Akit узнала об инциденте в Турции с упавшим в Казахстане Embraer
Разбившийся в казахстанском Актау самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines тремя днями ранее не сразу смог приземлиться в Трабзоне, а также выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщило турецкое издание Yeni Akit без указания источников
По его данным, при посадке в аэропорту турецкого Трабзона во время выполнения рейса Баку — Трабзон 22 декабря, пилот успешно совершил посадку только со второй попытки.
Самолет Embraer 190, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился 25 декабря вблизи казахстанского Актау, куда его перенаправили из-за тумана. На борту разбившегося самолета находились 62 человека, включая пятерых членов экипажа. Число жертв достигло 38 человек.
В России, Азербайджане и Казахстане возбудили уголовные дела о нарушении правил безопасности, а в Баку — также о халатности.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура и прервал визит в Россию. Кремль выразил соболезнования семьям погибших.
Читайте РБК в Telegram.
Яшина снова объявили в розыск через четыре месяца после обмена
Президент РОАД заявил о риске массовых банкротств дилеров в 2025 году
Wildberries купит самый высокий небоскреб в Москве под штаб-квартиру
Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина
Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки
Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
В России начались продажи нового флагманского седана Kia
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Акции крупных майнеров стали убыточными в 2024 году. Почему?
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов