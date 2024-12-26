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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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Yeni Akit узнала об инциденте в Турции с упавшим в Казахстане Embraer

Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters
Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Разбившийся в казахстанском Актау самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines тремя днями ранее не сразу смог приземлиться в Трабзоне, а также выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщило турецкое издание Yeni Akit без указания источников

По его данным, при посадке в аэропорту турецкого Трабзона во время выполнения рейса Баку — Трабзон 22 декабря, пилот успешно совершил посадку только со второй попытки.

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Фото:Иса Таженбаев / ТАСС

Самолет Embraer 190, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился 25 декабря вблизи казахстанского Актау, куда его перенаправили из-за тумана. На борту разбившегося самолета находились 62 человека, включая пятерых членов экипажа. Число жертв достигло 38 человек.

В России, Азербайджане и Казахстане возбудили уголовные дела о нарушении правил безопасности, а в Баку — также о халатности.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура и прервал визит в Россию. Кремль выразил соболезнования семьям погибших.

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авикатастрофа Турция Азербайджан Казахстан
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