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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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Выживших при крушении самолета в Казахстане россиян отправят в Москву

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Катастрофа самолета Баку-Грозный
Пострадавших доставят в Москву спецбортом МЧС. Самолет потерпел крушение днем 25 декабря в Актау, на его борту находились 16 россиян, из них десять выжили

Самолет Ил-76 МЧС России, который должен доставить на родину граждан страны, пострадавших при крушении лайнера в Казахстане, вылетел в республику. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

Спецборт оснащен медицинским оборудованием и специальными модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами. Пострадавших доставят из Казахстана в Москву.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что к вылету на место крушения готов самолет МЧС России с медиками и специальным оборудованием на борту.

Самолет Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом Баку — Грозный, подал сигнал об аварийной ситуации и запросил посадку в Актау в 11:00 по местному времени (9:00 мск). На его борту находились пять членов экипажа и 64 пассажира, из них 42 человека — граждане Азербайджана, 16 — России, шесть — Казахстана и три — Киргизии. Гражданство еще двух человек неизвестно. По данным Генпрокуратуры Казахстана, 32 человека выжили. Среди них десять россиян. Все члены экипажа погибли, сообщило МЧС Азербайджана.

Крушение пассажирского самолета Баку — Грозный. Главное
Общество
Фото:Иса Таженбаев / ТАСС

Из аэропорта Грозного самолет перенаправили в Махачкалу, а оттуда — в Актау из-за тумана. В Azerbaijan Airlines называли предварительной причиной авиакатастрофы столкновение судна с птицами. Как писала ORDA со ссылкой на очевидцев, птица попала в двигатель, после чего на борту взорвался кислородный баллон и люди начали терять сознание. О взрыве баллона сообщало и управление здравоохранения Мангистауской области.

В России, Азербайджане и Казахстане после случившегося завели уголовные дела о нарушении правил безопасности. В Баку также возбудили дело о халатности.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура в республике в связи с авиакатастрофой. Он прервал свой визит в Россию. Кремль выразил соболезнования родным и близким погибших.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
авиакатастрофа МЧС
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