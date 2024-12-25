Выживших при крушении самолета в Казахстане россиян отправят в Москву
Самолет Ил-76 МЧС России, который должен доставить на родину граждан страны, пострадавших при крушении лайнера в Казахстане, вылетел в республику. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.
Спецборт оснащен медицинским оборудованием и специальными модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами. Пострадавших доставят из Казахстана в Москву.
Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что к вылету на место крушения готов самолет МЧС России с медиками и специальным оборудованием на борту.
Самолет Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом Баку — Грозный, подал сигнал об аварийной ситуации и запросил посадку в Актау в 11:00 по местному времени (9:00 мск). На его борту находились пять членов экипажа и 64 пассажира, из них 42 человека — граждане Азербайджана, 16 — России, шесть — Казахстана и три — Киргизии. Гражданство еще двух человек неизвестно. По данным Генпрокуратуры Казахстана, 32 человека выжили. Среди них десять россиян. Все члены экипажа погибли, сообщило МЧС Азербайджана.
Из аэропорта Грозного самолет перенаправили в Махачкалу, а оттуда — в Актау из-за тумана. В Azerbaijan Airlines называли предварительной причиной авиакатастрофы столкновение судна с птицами. Как писала ORDA со ссылкой на очевидцев, птица попала в двигатель, после чего на борту взорвался кислородный баллон и люди начали терять сознание. О взрыве баллона сообщало и управление здравоохранения Мангистауской области.
В России, Азербайджане и Казахстане после случившегося завели уголовные дела о нарушении правил безопасности. В Баку также возбудили дело о халатности.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура в республике в связи с авиакатастрофой. Он прервал свой визит в Россию. Кремль выразил соболезнования родным и близким погибших.
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