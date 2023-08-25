Разбился самолет с Евгением Пригожиным на борту. Главное

Разбился самолет с Евгением Пригожиным на борту. Что известно к этому часу

Пригожин за несколько дней до авиакатастрофы встречался с президентом ЦАР, на борту лайнеров были парашюты, местные жители показали новое видео падения бизнес-джета. Что известно к этому часу — в материале РБК

Евгений Пригожин (Фото: Лев Бородин / ТАСС)

Бизнес-джет Embraer-135 (EBM-135BJ), который летел из Москвы в Санкт-Петербург, вечером 23 августа упал в Тверской области. По данным авиакомпании, которой принадлежал самолет, на борту были основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и ее командир Дмитрий Уткин. По данным МЧС, все люди на борту погибли.

Главное к 12:30 мск Пригожин на неделе перед авиакатастрофой был в Африке, 18 августа он встречался с президентом ЦАР и заявил ему, что неудавшаяся попытка мятежа в России не помешает работе ЧВК в республике, сообщила WSJ. На следующий день Пригожин встретился с представителями Сил быстрого реагирования Судана. Как пишет издание, ЧВК помогла этим силам одержать серию побед против армии страны, за что те передали бизнесмену золото. Потом бизнесмен вылетел в Мали, а оттуда — в Москву.

На двух самолетах, которыми пользовался Пригожин, в обязательном порядке имелись парашюты, их загрузили на оба борта еще весной, сообщили источники «МК». «Страшно, все бабахает»: что происходило в поле, где упал джет Пригожина Политика Жители села Куженкино показали РБК еще одно видео падения бизнес-джета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Embraer-135. РБК восстановил хронологию первых суток после катастрофы: что происходило в поле, где упал джет Пригожина, — читайте в репортаже. Video Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе. Евгения Пригожина президент назвал талантливым бизнесменом и сообщил, что вчера тот вернулся из Африки. Он также сказал, что ЧВК «Вагнер» внесла «весомый вклад в борьбу с нацизмом на Украине».

Что известно о катастрофе

Самолет упал вечером 23 августа в районе населенного пункта Куженкино в Бологовском районе. Это северо-запад Тверской области, на полпути от Твери до Великого Новгорода. Расстояние до Москвы — около 300 км.

Фото: Яндекс.Карты Фото: flightradar24.com Место крушения самолета (Фото: orchestra_w / Telegram) Столб дыма над местом крушения самолета (Фото: Ostorozhno Novosti / Reuters) Обломки рухнувшего самолета (Фото: orchestra_w / Telegram) Полицейские на месте крушения самолета (Фото: Мария Лисицына / РБК) Стелла на въезде в Куженкино в Бологовском районе Тверской области (Фото: Мария Лисицына / РБК) Полицейские на месте крушения самолета (Фото: Мария Лисицына / РБК)

На борту находились десять человек, из них три члена экипажа. По данным МЧС, все находившиеся на борту погибли, отметили в МЧС.

Вместе с Пригожиным на борту самолета находились командир ЧВК Дмитрий Уткин (позывной — Вагнер), Валерий Чекалов (был в санкционном списке США за содействие поставкам вооружений в Россию), Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Николай Матусеев, сообщила Росавиация. На борту также были три члена экипажа: командир Алексей Левин, пилот Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова.

По данным «Фонтанки», на этом самолете помимо Пригожина и Уткина должны были лететь оператор Евгения Пригожина, логист ЧВК «Вагнер» и личная охрана.

Останки всех десяти погибших уже обнаружены. Тела сильно пострадали и не поддаются визуальному опознанию, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник. При этом, как говорит источник телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», по косвенным признакам, например по отсутствию части безымянного пальца на левой руке, тело Пригожина смог опознать один из командиров «Вагнера». Также по татуировкам на теле в морге был опознан Уткин, добавил собеседник.

По данным Росавиации, разбившийся самолет принадлежал компании «МНТ Аэро», специализирующейся на бизнес-перевозках. В парке перевозчика, по данным Росавиации на середину июля, помимо потерпевшего катастрофу EMB-135 были еще два бизнес-джета: BAe-125 и Hawker 800XP.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в ЧВК «Вагнер» сообщил, что на месте катастрофы обнаружили телефон Пригожина.

Ночью дорогу к старой ферме в селе Куженкино, рядом с которой разбился самолет Пригожина, перекрыли сотрудники ОМОНа и ДПС, передавал корреспондент РБК.

Сервис Flightradar24, который некоторое время отслеживал полет Embraer, сообщил, что в 18:10 мск джет поднялся на 8,5 км и продолжал полет на этой высоте до 18:19. После этого самолет хаотично набирал высоту и вновь снижался. Последние данные были получены в 18:20, в тот момент Embraer находился на высоте примерно 6 км. Представитель Flightradar24 Ян Петченик уточнил, что самолет потерял 2,4 км высоты за 30 секунд.

Бразильская Embraer — производитель разбившегося бизнес-джета — заявила, что прекратила обслуживать самолет в 2019 году из-за санкций США. «Embraer выполнила международные санкции, введенные в отношении России», — подчеркнули в компании.

Ксения Собчак со ссылкой на свои источники, а также телеграм-канал Baza пишет, что бортовой номер упавшего самолета — RA-02795 и что судно принадлежит Пригожину. В 2019 году под американские санкции попали три самолета, которые, по данным Минфина США, принадлежали Пригожину: Hawker 800 XP, British Aerospace 125 и Embraer ERJ-135. Тогда они были зарегистрированы за пределами России.

С Пригожиным также связывают самолет Embraer ERJ-135BJ Legacy 650 с номером RA-02748. Как следует из данных сервиса FlightRadar, 23 августа он сначала прилетел из Москвы в Петербург, где приземлился в 18:19 мск, а уже в 18:59 мск вылетел из Петербурга. Через час он приземлился в подмосковном аэропорту Остафьево. Согласно расписанию полетов, этот же бизнес-джет в четверг, 24 августа, в 16:00 мск должен был лететь из Москвы в Баку.

Версии случившегося

СК сообщил, что возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Вести дело будет вести следователь Иван Сибула, сообщил источник РБК. Сибула расследовал крушение бизнес-джета во Внуково в 2014-м, где погиб глава Total Кристоф де Маржери, и аварию с SSJ100 в Шереметьево, в которой погиб 41 человек.

Как сообщил РБК источник в правоохранительных органах, следствие рассматривает различные версии крушения бизнес-джета, включая «внешнее воздействие», технические неполадки и ошибку пилота. По данным Mash, Baza и SHOT, спецслужбы проверяют в том числе версию о теракте.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал ориентироваться на факты, а не на сообщения западных СМИ в деле об этой авиакатастрофе. Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что, согласно предварительным оценкам властей США, бизнес-джет Пригожина разбился после детонации бомбы на борту. В то же время Reuters со ссылкой на источники писал, что Пентагон считает, что самолет был сбит ракетой класса «земля-воздух».

В прошлом были случаи, когда Пригожина объявляли погибшим. В октябре 2019 года в Демократической Республике Конго разбился грузовой военный самолет Ан-72 с восемью людьми на борту. Тогда появилась информация о том, что среди них мог быть и Пригожин, но позже стало известно, что это не так.

Международная реакция

Президента США Джо Байдена проинформировали о крушении самолета в Тверской области, в списке пассажиров которого был Евгений Пригожин, сообщили в Белом доме. «Я точно не знаю, что произошло, но я не удивлен», — сказал Байден журналистам.

Пентагон считает, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, вероятно, погиб при крушении самолета в Тверской области, заявил на брифинге пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер. По его словам, на данный момент у Пентагона нет ничего, что указывало на то, что самолет Пригожина был поражен запущенной с земли ракетой.

Во Франции заявили, что у них есть «обоснованные сомнения» относительно обстоятельств авиакатастрофы, в которой мог погибнуть Пригожин. «Мы еще не знаем обстоятельств этой катастрофы. У нас могут быть некоторые обоснованные сомнения», — сказал спикер правительства Оливье Веран.

Украина не имеет отношения к крушению самолета, среди пассажиров которого значится Пригожин, заявил президент страны Владимир Зеленский.