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Катастрофа самолета Пригожина ,  
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Маск прокомментировал крушение самолета Пригожина

Маск допустил, что крушение джета Пригожина — «психологическая операция»
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Катастрофа самолета Пригожина

Бизнесмен Илон Маск, комментируя крушение самолета, на котором, предположительно, летел основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, допустил, что произошедшее могло быть «психологической операцией».

Так он отреагировал на пост одного из пользователей соцсети X (Twitter), который заявил, что авиакатастрофа «не заставила себя долго ждать».

«Дольше, чем я ожидал. Есть небольшой шанс, что это психологическая операция», — ответил на это Маск.

Материал дополняется

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Илон Маск Евгений Пригожин авиакатастрофа Тверская область
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года