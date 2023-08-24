Маск прокомментировал крушение самолета Пригожина

Бизнесмен Илон Маск, комментируя крушение самолета, на котором, предположительно, летел основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, допустил, что произошедшее могло быть «психологической операцией».

Так он отреагировал на пост одного из пользователей соцсети X (Twitter), который заявил, что авиакатастрофа «не заставила себя долго ждать».

«Дольше, чем я ожидал. Есть небольшой шанс, что это психологическая операция», — ответил на это Маск.

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