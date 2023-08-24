«Шансов на обычную авиакатастрофу нет»: мировые СМИ о самолете Пригожина

В Тверской области разбился бизнес-джет, на борту которого, по данным Росавиации, находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Что пишут иностранные СМИ о катастрофе — в материале РБК

Bloomberg, США

«Cначала подтверждений, что на борту самолета действительно был Пригожин не было. Близкий к Кремлю источник также не смог это сразу подтвердить, отмечая, что лидер «Вагнера» принимал меры предосторожности, в том числе пользовался двумя самолетами.

Катастрофа произошла ровно через два месяца после того, как Пригожин возглавил мятеж, который стал самой большой угрозой для почти четвертьвекового правления президента Владимира Путина. Путин охарактеризовал июньский мятеж, как предательство, но Пригожин избежал какого либо воздаяния со стороны Кремля в рамках сделки, призванной остановить мятеж, когда его бойцы стояли в 200 километрах от Москвы»

Hindustan Times, Индия

«Судьба Евгения Пригожина в течение десятилетий была тесно переплетена с Кремлем. Он был доверенным исполнителем госконтрактов, возглавлял группу наемников «Вагнер», которая воевала на Украине и которую обвиняли в том, что она делает «грязную работу» для России в Сирии и Африке.

Но после того, как он два месяца назад повернул своих людей на Москву, многие в России и за ее пределами стали задаваться вопросом, как долго он протянет, вызвав ярость президента России Владимира Путина. Пригожин договорился с Путиным и белорусским лидером о безопасном убежище для себя и тех, кто принимал участие в мятеже, но периодически писали, что он появлялся в России, а на прошлой неделе он снялся в видео о наборе наемников»

CNN Türk, Турция

Профессор Месут Хакки Кассин сказал: «<...> Было бы неправильно что-либо говорить до того, как будет объявлен отчет о происшествии, но я предположу внутри бомбу. Шансов на обычную авиакатастрофу нет <...>».

В последнее время о Пригожине много говорили, отмечает эксперт в сфере безопасности и борьбы с терроризмом Джошкун Башбуг: «<...> «Вагнер» имеет серьезную власть в Африке, а конфликт на Украине довольно легитимизировал группу. Я думаю, возникновение новой серой зоны противоречит природе группы, задуманному Путиным плану. Этот несчастный случай произошел после выступлений в Африке. Я думаю, это может быть частью игры, поддерживаемой Западом <...> Даже если Пригожин уйдет, «Вагнеру» еще не конец.»

Politico, США

В июле на форуме по безопасности в Аспене госсекретарь США Энтони Блинкен заявил: «Если бы я был на месте Пригожина, я бы по-прежнему был очень обеспокоен. НАТО проводит политику открытых дверей, в России проводится политика открытых окон».

Africa Times, Франция

«Пригожин в свое время был близок к президенту Владимиру Путину, но их отношения испортились на фоне конфликта России и Украины и марша на Москву в июне.

США в январе оценивали численность участников группы «Вагнер» на Украине в 50 000, 10 000 контрактников и 40 000 наемников из числа заключенных.

Пригожин, который записал последнее видеообращение, как он утверждал, в Африке, долгое время контролировал деятельность группы «Вагнер» в регионе Сахель и за его пределами. 19 августа, по данным разведок, он находился в Мали.

Financial Times, Великобритания

Хотя Пригожин, судя по всему, был реинтегрирован в российские силовые ведомства, американские чиновники заявляли о том, что его, скорее всего, ожидает расплата.

«Путин — это тот, кто обычно считает, что месть — это блюдо, которое лучше всего подавать холодным», — сказал Уильям Бернс, директор ЦРУ, выступая на форуме по безопасности в Аспене в прошлом месяце. «По моему опыту, Путин — величайший сторонник расплаты, поэтому я буду удивлен, если Пригожину удастся избежать дальнейшего возмездия за это».

France 24, Франция

«После мятежа, которое расценивали как самый большой вызов авторитету президента России Владимира Путина с момента его прихода к власти, судьба группы «Вагнер» и ее противоречивого руководителя Евгения Пригожина стала неопределенной.<...>

Вскоре после того, как стало известно о катастрофе, представитель Белого дома заявил, что смерть Пригожина не станет сюрпризом.

Тем временем Владимир Путин произносил речь по случаю 80-летия Курской битвы, произошедшей во время Второй мировой войны. Он не стал упоминать о катастрофе и приветствовал «всех наших солдат, которые храбро и решительно сражаются» в зоне специальной военной операции на Украине. <...>

News24, ЮАР

«Вагнер» заявляла, что является независимой компанией, однако воспринималась многими как инструмент Путина — и после попытки Пригожина устроить мятеж Путин сообщил, что российское государство финансировало «Вагнер» в размере 18 млрд южноафриканских рандов в прошлом году.

Также после переворота глава МИД России Сергей Лавров заявил, что операции «Вагнера» в Мали и ЦАР были согласованы на межправительственном уровне.

На африканском континенте «Вагнер» стал непременным атрибутом в зонах конфликтов. Совсем недавно, после переворота в Нигере, «Вагнер» возник как потенциальный союзник лидеров переворота.

В общей сложности компания осуществляет деятельность в 13 различных африканских странах или ведет с ними переговоры <...> Неудавшийся переворот Пригожина породил надежды на то, что «Вагнер» будет распущен, но Россия сохранила его как государственное предприятие — и оно продолжает операции во многих частях Африки. <...>