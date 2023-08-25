WSJ рассказала о последней поездке Пригожина в Африку

Пригожин во время последней поездки в Африку, которая началась 18 августа, встречался с представителями ЦАР и Сил быстрого реагирования Судана. Он пообещал им военную помощь. Затем он направился в Мали, а оттуда — в Москву

Евгений Пригожин (Фото: Юлия Морозова / Reuters)

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин незадолго до крушения в Тверской области бизнес-джета Embraer Legacy 600, в списке пассажиров которого числился бизнесмен, встречался с президентом Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостеном-Арканжем Туадерой, сообщает The Wall Street Journal.

По данным газеты, частный самолет Пригожина приземлился в столице ЦАР Банги 18 августа. На встрече с Туадерой в президентском дворце бизнесмен заявил, что неудавшаяся попытка мятежа в России в июне не помешает работе ЧВК в республике, сообщили три источника WSJ. Пригожин пообещал усилить присутствие «Вагнера» в ЦАР для обеспечения безопасности местного правительства и «содействия новым инвестициям в сельское хозяйство», сказал один из собеседников.

На встрече присутствовал руководитель разведки ЦАР Ванцет Лингиссара. Он и представитель Туадеры не ответили на запрос WSJ. Представитель Содружества офицеров за международную безопасность (организация предоставляет услуги по обучению Вооруженных сил, полиции и жандармерии ЦАР) сказал, что у него «нет точной информации о том, находился ли Пригожин в Банги».

По данным Financial Times на февраль 2023 года, в ЦАР находились около 1,5 тыс. вагнеровцев. ЧВК действует там с 2018 года. Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что власти африканских стран обращались к ЧВК для помощи в борьбе с терроризмом в связи с сокращением европейских воинских контингентов. После попытки мятежа Пригожина 23–24 июня власти ЦАР заявили, что если Москва решит отозвать бойцов «Вагнера», то они примут вместо них «бетховенов» или «моцартов».

По данным WSJ, на следующий день Пригожин встретился с представителями Сил быстрого реагирования Судана (RSF, в середине апреля между ними и ВС Судана начались столкновения; вооруженный конфликт продолжается до сих пор). Делегация прибыла в Банги из суданской провинции Дарфур с «подарком» для Пригожина, который предоставил им ракеты класса «земля-воздух», пишет газета. ЧВК «Вагнер», по данным издания, помогла RSF одержать серию побед против армии Судана, включая взятие одного из военных предприятий и базы в Хартуме. В ответ, утверждает издание, представители Сил быстрого реагирования передали Пригожину золото.

Власти Судана ранее опровергали присутствие «Вагнера» в стране. В апреле Пригожин говорил, что в Судане уже более двух лет нет ни одного бойца его группы. «Два года в Судане не присутствует ни одного бойца ЧВК «Вагнер». И сегодня нет ни одного. Я думаю, что это главное, что вам нужно знать», — приводила слова Пригожина в телеграм-канале его пресс-служба.

После этого, сообщает WSJ, Пригожин вылетел в Бамако, столицу Мали. Там он провел какое-то время и оттуда направился в Москву.

21 августа в сети появилось первое после мятежа видеообращение Пригожина. На кадрах основатель ЧВК заявил, что находится в Африке, не уточнив, в какой стране. По его словам, вагнеровцы проводят разведывательно-поисковые действия, «кошмарят» представителей террористических организаций и выполняют поставленные перед ними задачи.

Крушение самолета, на борту которого, по данным Росавиации, могли быть Пригожин, командир «Вагнера» Дмитрий Уткин и несколько бойцов этой структуры, произошла вечером 23 августа. Джет вылетел из Москвы в Петербург, но рухнул близ населенного пункта Куженкино. Все семь пассажиров и три члена экипажа погибли, сообщали в МЧС. По факту катастрофы заведено уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В Пентагоне заявили, что, по имеющимся данным, Пригожин скорее всего погиб. Президент Владимир Путин принес соболезнования семьям жертв аварии, рассказал, что знает Пригожина с 1990-х годов и назвал бизнесмена талантливым человеком сложной судьбы. Пригожин работал не только в России, но и за границей, в частности в Африке, отметил президент — по его словам, бизнесмен там занимался нефтью, газом, драгоценными металлами.