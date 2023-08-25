«Страшно, все бабахает»: что происходило в поле, где упал джет Пригожина

«Крыша загремела, будто по ней медведь ходит», «пытались посмотреть, остался ли кто-то жив», «где ботинки, где руки, где ноги» — РБК поговорил с жителями Куженкино, в поле у которых упал самолет Евгения Пригожина

Фото: Мария Лисицына / РБК

Самолет, на борту которого находились Евгений Пригожин и несколько руководителей ЧВК «Вагнер», рухнул в Тверской области, возле села Куженкино, вечером 23 августа. На борту было десять человек, все погибли. РБК восстановил хронологию первых суток после катастрофы.

Крушение бизнес-джета Embraer Legacy 600 произошло около 18:30. «Я видела с балкона, как он падал. Сначала были два сильных хлопка, таких, закрытых. Я выбежала на балкон и услышала гудение. Были тучи, самого самолета не было видно, но гудение было слышно долго. А потом он из облаков вылетел, уже шел вертикально вниз, спиралями. Дыма при этом я не заметила, огня тоже», — рассказала РБК жительница Куженкино.

Фото: Яндекс.Карты

О двух взрывах или хлопках, произошедших один за другим, РБК рассказали и другие местные жители. По их словам, после этого они почувствовали сильную ударную волну. По словам одной из собеседниц, в ее доме задребезжали окна, подросток, который был в это время на автобусной остановке, сказал, что она затряслась. «Я был в доме, так крыша загремела так, что мне показалось, по ней медведь ходит», — говорит еще один местный житель.

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По данным Flightradar, в 18:10 самолет поднялся на высоту 28 тыс. футов (около 8,5 км) и держался на ней до 18:19. После этого Embraer начал попеременно сбрасывать и набирать высоту, а затем устремился к земле. Последние данные от самолета были получены в 18:20, в это время он был на высоте 19 725 футов (около 6 км).

О том, что Евгений Пригожин, а также командир ЧВК Дмитрий Уткин были в списках находившихся на борту разбившегося Embraer, вечером 23 августа сообщала Росавиация. Результаты опознания извлеченных из обломков самолета тел пока официально не были оглашены, однако источник телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что Пригожина и Уткина предварительно опознали «по косвенным признакам»: по отсутствию части безымянного пальца — Пригожина и по татуировкам — Уткина. СК завел дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Источник РБК в правоохранительных органах сообщал, что следствие рассматривает все версии произошедшего, в том числе «внешнее воздействие».





Фото: предоставлено РБК местными жителями Фото: предоставлено РБК местными жителями Фото: предоставлено РБК местными жителями

Основная часть самолета упала недалеко от федерального шоссе М10 Москва — Санкт-Петербург, в поле, неподалеку от старой фермы. Обломки самолета разлетелись в радиусе 3–4 км. Хвостовую часть позже обнаружат в 2,5 км от места падения бизнес-джета, примерно на таком же расстоянии оказалось и крыло.

Хвост самолета упал недалеко от жилого массива — ближайший к нему дом находится примерно в 20 м. Его хозяин рассказал РБК, что сначала принял гудение падающего самолета за движение грузовой машины по трассе. Помогла собака — животное не любит самолеты и другую воздушную технику и своим лаем заставила хозяина выйти из дома. Вскоре место падения хвостовой части огородили, а рядом заступил на дежурство спецназ.

После падения основная часть самолета загорелась. Местные жители после падения самолета вышли в поле, они говорят, что пожар был довольно сильным. Это же видно и на видео, которые начали появляться в Сети после авиакатастрофы.

«Я была в поле минут через десять после взрывов, там все еще горело. Знакомые пытались посмотреть, остался ли кто-то жив. Они начали отгибать какой-то пластик или железо, а сзади начало что-то взрываться. Они испугались и отошли», — рассказала одна из жительниц Куженкино.

«Мы подошли, там трупы валяются. Где ботинки, где руки, где ноги. Мы близко не подходили, страшно, все бабахает. Были хлопки, может, какие-то баллоны взрываются», — продолжила она.



Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК

По словам собеседницы РБК, полицейские приехали на место взрыва минут через семь-восемь после нее. Затем прибыли пожарные, скорая помощь, патрульные ДПС. Экстренные службы тут же оцепили район падения Embraer и отправили «за ленточку» всех непричастных к расследованию.

После этого эксперты приступили к обследованию места крушения бизнес-джета и поиску обломков. Следственные действия продолжались всю ночь и весь следующий день. К ним присоединился федеральный Следственный комитет — корреспондент РБК видел несколько машин СК с московскими номерами, въезжающими в зону оцепления и выезжающими из нее.

Спустя сутки после падения самолета подъезды к району авиакатастрофы все еще были перекрыты сотрудниками ДПС, а стоящие в оцеплении сотрудники ОМОНа предупреждали, что проезд будет возобновлен не скоро, возможно еще через сутки.

Днем 24 августа над районом падения самолета активно летал вертолет МЧС — эксперты оценивали с воздуха район разлета обломков и вели поиск недостающих частей. Остаются ненайденными и бортовые самописцы самолета.