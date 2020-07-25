Жители Хабаровска третью неделю подряд вышли на улицы в поддержку Фургала

По оценкам местных СМИ, в акции принимают участие от 15 до 20 тыс. человек, официальных данных о числе демонстрантов пока нет. Митинги и шествия проходят также во Владивостоке и Южно-Сахалинске

Фото: Викентий Барковский / РИА Новости

Жители Хабаровска третью субботу подряд вышли на несанкционированный митинг в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, передает dvhab.ru.

Сначала протестующие собрались у здания правительства края на площади Ленина, а затем двинулись шествием по улицам города. Участники акции с плакатами и флагами скандируют лозунги «Я, мы, он, она — за Фургала вся страна!» и «Свободу Фургалу!».

По оценкам dvhab.ru, в акции принимают участие 15 — 20 тыс. человек. Официальных данных о числе демонстрантов пока нет.

Как передает «Интерфакс — Дальний Восток», митинги и шествия проходят также во Владивостоке и Южно-Сахалинске. По данным VL.ru, во Владивостоке на центральной площади у памятника Борцам за власть Советов собралось около 150-200 человек. Одновременно с акцией на площади проходит фестиваль приморских овощей в формате ярмарки.

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