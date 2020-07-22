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Дело губернатора Фургала ,  
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В Хабаровске люди вышли на митинг с лозунгом «Фургал не убийца»

Протесты в Хабаровске продолжаются уже вторую неделю. Люди требуют отставки мэра города и освобождения Сергея Фургала
Машины полиции сопровождают участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Машины полиции сопровождают участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

В Хабаровске 12-й день продолжаются митинги, горожане вышли на несогласованную акцию перед домом правительства. Трансляцию в своем Instagram вел портал DvHab. Одним из лозунгов митингующих был «Фургал не убийца».

Видео

Также протестующие выкрикивали «Кравчука в отставку» (Сергей Кравчук — мэр города, представитель «Единой России»), «Я/Мы Сергей Фургал», «Нас тут больше». В толпе протестующих звучали призывы к отставке президента. У них был мегафон, с помощью которого время от времени выступали отдельные участники акции.

ТАСС оценил численность акции в 600 человек. На трансляции DvHab видно, что люди заполнили все пространство на площади перед домом правительства.

Как отмечает DvHab, новый исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев общаться с протестующими отказался. «Я вечером вышел в приемную и слышу, как толпа кричит: «Дегтярев, выходи». Это означает, что мне надо бросить дела, совещания, переговоры — все бросить и выйти. С глубоким уважением отношусь ко всей общественности и даже к той, которая кричит на улице. Но их мнение не единственное в Хабаровском крае. Я буду общаться с народом. Открыт для людей, но диктовать мне, что делать, выходить или не выходить, не позволю. Голуби уже перекормлены. Самые жирные голуби, которых я когда-либо видел», — цитирует его слова издание.

Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть
Общество
Сергей Фургал

Акции протеста в Хабаровске из-за ареста губернатора Сергея Фургала начались 11 июля, тогда на улицы вышли от 12 до 35 тыс. человек. Одна из самых массовых акций прошла в субботу, 18 июля. Власти отчитались, что в ней участвовали 10 тыс. человек, по данным местных СМИ и активистов, на улицы Хабаровска вышли около 50 тыс. человек.

Новый митинг в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Фургала задержали 9 июля. Его подозревают в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах. Сам Фургал своей вины не признает. 20 июля президент Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. На его место тогда же был назначен член ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Хабаровск, протесты, митинг
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