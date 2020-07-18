Общество , 18 июл, 12:40
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Новый митинг в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске. Фоторепортаж
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят в Хабаровске уже неделю. По данным властей города, на субботней акции собрались до 10 тыс. человек, СМИ насчитали порядка 50 тыс. на пике
Шествие началась около 12:00 по местному времени (05:00 мск). Митинги в поддержку Фургала проходят в Хабаровске и других городах Дальнего Востока уже неделю
Участники митинга требовали открытого судебного заседания, участия присяжных и справедливого расследования по делу Фургала
Во время митинга протестующие скандировали: «Свободу!», «Отстоим Фургала!» и «Фургал — наш выбор!»
Первая акция протеста прошла в городе 11 июля, тогда МВД насчитало от 10 тыс. до 12 тыс. участников. На нынешнем митинге власти насчитали до 10 тыс. человек. Газета «Коммерсантъ» писала, что на пике число участников доходило до 50 тыс. Присутствовавшие на акции 18 июля люди сообщили РБК, что сегодня на улицы вышло больше людей
В поддержку губернатора также прошел митинг в Комсомольске-на-Амуре. Во Владивостоке жители вышли на акцию солидарности с Хабаровским краем
Часть протестующих в Хабаровске прошла напротив здания краевого правительства, на центральной площади Ленина
Участники акции рассказали РБК, что митинг прошел спокойно. В администрации Хабаровска также сообщали, что задержаний не было
В регионе сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка из-за вируса, поэтому во время акции протеста полицейские раздавали участникам медицинские маски, отметили в администрации