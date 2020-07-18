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Новый митинг в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске. Фоторепортаж

Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят в Хабаровске уже неделю. По данным властей города, на субботней акции собрались до 10 тыс. человек, СМИ насчитали порядка 50 тыс. на пике
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

Шествие началась около 12:00 по местному времени (05:00 мск). Митинги в поддержку Фургала проходят в Хабаровске и других городах Дальнего Востока уже неделю

Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС
Участники митинга требовали открытого судебного заседания, участия присяжных и справедливого расследования по делу Фургала
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС
Во время митинга протестующие скандировали: «Свободу!», «Отстоим Фургала!» и «Фургал — наш выбор!»
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

Первая акция протеста прошла в городе 11 июля, тогда МВД насчитало от 10 тыс. до 12 тыс. участников. На нынешнем митинге власти насчитали до 10 тыс. человек. Газета «Коммерсантъ» писала, что на пике число участников доходило до 50 тыс. Присутствовавшие на акции 18 июля люди сообщили РБК, что сегодня на улицы вышло больше людей

Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС
В поддержку губернатора также прошел митинг в Комсомольске-на-Амуре. Во Владивостоке жители вышли на акцию солидарности с Хабаровским краем
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС
Часть протестующих в Хабаровске прошла напротив здания краевого правительства, на центральной площади Ленина
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС
Участники акции рассказали РБК, что митинг прошел спокойно. В администрации Хабаровска также сообщали, что задержаний не было
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС
В регионе сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка из-за вируса, поэтому во время акции протеста полицейские раздавали участникам медицинские маски, отметили в администрации
Теги: мультимедиа, Хабаровск, митинг
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