Новый митинг в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске. Фоторепортаж

Первая акция протеста прошла в городе 11 июля, тогда МВД насчитало от 10 тыс. до 12 тыс. участников. На нынешнем митинге власти насчитали до 10 тыс. человек. Газета «Коммерсантъ» писала, что на пике число участников доходило до 50 тыс. Присутствовавшие на акции 18 июля люди сообщили РБК, что сегодня на улицы вышло больше людей