Дегтярев объяснил отказ выходить к митингующим в Хабаровске занятостью

Михаил Дегтярёв (Фото: khabkrai.ru)

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал выйти к митингующим на площади жителям, но позже, передает ТАСС.

«Я с удовольствием выйду, и не раз, к хабаровчанам, и мы не раз встретимся», — сказал Дегтярев, добавив, «есть график, есть полномочия, есть задачи первоочередные». «Поэтому я посчитал, что не время», — добавил он.

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Как пишет «РИА Новости», отвечая на вопрос журналистов, собирается ли он успокаивать митингующих, врио губернатора заявил, что планирует работать для всех жителей края. «Народ имеет абсолютно разные точки зрения и на вопрос управления, хозяйствования и к задержанию по-разному относится. Я с уважением к ним отношусь», — пояснил Дегтярев.

Комментируя призывы участников акции выйти к ним, глава региона отметил, что люди не соблюдают социальную дистанцию, и попросил их беречь себя, уточняет агентство.