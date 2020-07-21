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Дегтярев объяснил отказ выходить к митингующим в Хабаровске занятостью

Михаил Дегтярёв
Михаил Дегтярёв (Фото: khabkrai.ru)

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал выйти к митингующим на площади жителям, но позже, передает ТАСС.

«Я с удовольствием выйду, и не раз, к хабаровчанам, и мы не раз встретимся», — сказал Дегтярев, добавив, «есть график, есть полномочия, есть задачи первоочередные». «Поэтому я посчитал, что не время», — добавил он.

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Как пишет «РИА Новости», отвечая на вопрос журналистов, собирается ли он успокаивать митингующих, врио губернатора заявил, что планирует работать для всех жителей края. «Народ имеет абсолютно разные точки зрения и на вопрос управления, хозяйствования и к задержанию по-разному относится. Я с уважением к ним отношусь», — пояснил Дегтярев.

Комментируя призывы участников акции выйти к ним, глава региона отметил, что люди не соблюдают социальную дистанцию, и попросил их беречь себя, уточняет агентство.

Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом
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Фото: guruff / Instagram

20 июля Владимир Путин в связи с утратой доверия освободил от должности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного 9 июля по обвинению в организации убийств. Временно исполняющим обязанности президент назначил депутата Госдумы от ЛДПР 39-летнего Михаила Дегтярева.

Прибывшего в Хабаровск Дегтярева жители встретили очередным митингом, которые проходят каждый день со дня задержания Фургала. На площади перед краевым правительством собрались люди, скандировавшие «Дегтярев, уходи» и «Фургал — наш выбор».

Теги: Михаил Дегтярев, Сергей Фургал, Хабаровск, митинг
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