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Путин уволил Фургала с поста главы Хабаровского края из-за утраты доверия

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке в связи с утратой доверия губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого ранее арестовали по подозрению в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушении на убийство Александра Смольского в 2004–2005 годах. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

Также глава государства подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края члена ЛДПР Михаила Дегтярева. 

«Назначить Дегтярева Михаила Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Хабаровского края», — говорится в документе.

Михаил Дегтярев с 2016 года является председателем комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. В 2017 году он также стал членом президиума фракции ЛДПР в нижней палате парламента России.

Адвокат сообщил об отношении Фургала к посту губернатора
Общество
Сергей Фургал

Материал дополняется

Теги: Владимир Путин, указ, Хабаровский край, врио
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