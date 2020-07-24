Кремль оценил роль иностранцев в протестах в Хабаровске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал акции протеста в Хабаровске «питательной почвой» для разного рода «квазиоппозиционеров и специальных дебоширов»

Дмитрий Песков (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Продолжающиеся в Хабаровском крае акции протеста служат «питательной почвой» для разного рода «квазиоппозиционеров и специальных дебоширов, которые на этом кормятся и туда прилетели». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал слова врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева о том, что к организации протестов в регионе причастны иностранные граждане, прилетевшие в регион, чтобы «раскачать ситуацию».

«В целом говорить о том, что это было организовано из-за рубежа нельзя. Мы об этом и не говорили. Но то, что со временем они [иностранцы] туда прилетели, это да», — сказал Песков.

В пятницу Дегтярев заявил, что если к первым митингам в Хабаровске привели «горечь, гнев хабаровчан за своего избранного губернатора [Сергея Фургала]», то те акции протеста, которые продолжаются сейчас, организованы специально.