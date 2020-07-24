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Дело губернатора Фургала ,  
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Кремль оценил роль иностранцев в протестах в Хабаровске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал акции протеста в Хабаровске «питательной почвой» для разного рода «квазиоппозиционеров и специальных дебоширов»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Продолжающиеся в Хабаровском крае акции протеста служат «питательной почвой» для разного рода «квазиоппозиционеров и специальных дебоширов, которые на этом кормятся и туда прилетели». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал слова врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева о том, что к организации протестов в регионе причастны иностранные граждане, прилетевшие в регион, чтобы «раскачать ситуацию».

«В целом говорить о том, что это было организовано из-за рубежа нельзя. Мы об этом и не говорили. Но то, что со временем они [иностранцы] туда прилетели, это да», — сказал Песков.

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Михаил Дегтярев

В пятницу Дегтярев заявил, что если к первым митингам в Хабаровске привели «горечь, гнев хабаровчан за своего избранного губернатора [Сергея Фургала]», то те акции протеста, которые продолжаются сейчас, организованы специально.

«А то, что происходит под окнами в последние дни, у меня есть данные кто и как это организует. Это хабаровчане, есть люди из других городов и несколько иностранных граждан. Вы думаете, у нас нет иностранных граждан? После закрытия границ кто-то остался в Москве, организовывал там беспорядки. Появилась возможность раскачать ситуацию в Хабаровске, они сюда прилетели», — заявил Дегтярев (цитата по «РИА Новости»), предупредив об угрозе провокаций.

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Фотогалерея 

Дегтярев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края 20 июля, на посту руководителя региона он заменил Сергея Фургала, отправленного президентом Владимиром Путиным в отставку в связи с утратой доверия.

Видео

Прибытие Дегтярева в Хабаровск не остановило продолжающиеся с 11 июля митинги протеста, участники которых требуют, в частности, честного суда над Фургалом, обвиняемым в организации убийств бизнесменов, совершенных преступной группировкой в начале 2000-х годов на территории Хабаровского края и Амурской области.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Песков
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