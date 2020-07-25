Эрдоган разрешил мусульманам молиться в Святой Софии круглосуточно

Собор, которому вернули статус мечети, будет открыт для мусульман 24 часа в сутки. Накануне в Святой Софии прошел первый с 1934 года намаз

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Собор Святой Софии в Стамбуле будет открыт для мусульманских поклонений круглосуточно. Соответствующее распоряжение отдал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил в своем Twitter губернатор провинции Стамбул Али Ерликая.

«Мечеть Айя-София будет открыта 24 часа в сутки. Мы выражаем благодарность нашему президенту», — написал он.

Собор Святой Софии был построен в VI веке и долгое время был символом христианства на Востоке. После захвата Константинополя Османской империей в 1453 году храм переделали в мечеть. С 1934 года он работал в нейтральном статусе музея. В начале июля Госсовет Турции отменил решение, превратившее Святую Софию в музей, а Эрдоган подписал указ о возвращении ей статуса мечети.

В ряде стран, в том числе Греции, Франции и США, выступили против изменения статуса собора. В Российской православной церкви (РПЦ) превращение Святой Софии в мечеть назвали «пощечиной всему мировому христианству». В Кремле отметили, что для многих туристов, в том числе российских, собор является шедевром мировой архитектуры и «сакральную, духовную ценность» и выразили надежду, что Турция учтет статус Святой Софии как объекта всемирного наследия.