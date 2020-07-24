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В Святой Софии закрыли христианские мозаики

Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

Христианские мозаики на стенах Святой Софии в Стамбуле, которая по решению турецких властей вновь стала мечетью, закрыли шторами. Об этом сообщает Daily Sabah.

Изображения христианских святых прикрыли к первому за 86 лет намазу в Софии, прошедшему 24 июля. Для проведения мусульманских богослужений в интерьер храма также добавили ковры. Во время намаза молящиеся разместились не только внутри мечети, но и на территории перед ней, в молитве принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Фото: Sedat Suna / EPA / ТАСС

Газета Hurriyet ранее писала, что во время религиозных служб лица христианских святых на мозаиках храма могут затемнять специальными лазерами, оставляя остальные элементы росписи на виду. Издание отмечало, что фрески также могут закрывать занавесом, однако, по сообщению газеты, этот вариант не рассматривался как основной.

Высший религиозный орган Турции указывал, что наличие христианских мозаик не помешает проводить намазы в Святой Софии. В то же время там уточнили, что для «безмятежной» молитвы мусульман изображения необходимо затемнить или занавесить.

История Святой Софии — от храма Юстиниана до мечети Эрдогана. Фотогалерея
Фотогалерея 

В начале июля во время разговора с президентом России Владимиром Путиным Эрдоган пообещал сохранить христианские святыни Святой Софии.

Долгое время этот собор был символом христианства на Востоке. После захвата Константинополя Османской империей в 1453 году храм переделали в мечеть. С 1934 года он работал в нейтральном статусе музея. В начале июля Госсовет Турции отменил решение, превратившее Святую Софию в музей, а Эрдоган подписал указ о возвращении ей статуса мечети.

Теги: собор Святой Софии, Турция
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