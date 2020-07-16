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Министр культуры Турции пообещал защищать собор Святой Софии и как мечеть

Вид на собор Святой Софии
Вид на собор Святой Софии (Фото: Burak Kara / Getty Images)

Власти Турции продолжат заботиться о сохранении здания собора Святой Софии и после того, как из музея оно превратилось в мечеть. Об этом сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой, его заявление опубликовано на сайте Министерства культуры Турции.

Эрсой также подписал соглашение с главой Управления по делам религии Али Эрбашем, в рамках которого два ведомства разделили свои обязанности по отношению к собору Святой Софии.

По словам Эрсоя, согласно этому документу, Минкультуры и дальше будет отвечать за сохранение здания в качестве исторической и культурной ценности в рамках законодательства Турции и международных договоров, а потому никто не должен сомневаться в том, что к защите Софии отнесутся со всей необходимой тщательностью.

«Тем, что Айя-София сегодня вообще стоит на своем месте и входит в список мирового наследия ЮНЕСКО, мир обязан турецкому народу, который в течение 567 лет владел мечетью», — подчеркнул министр, заверив, что власти Турции останутся верны принципу защиты культурного наследия страны.

Министр также отметил, что по решению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана объем средств, выделяемых на восстановление здания Айя-Софии, удвоен, что позволит ускорить проведение работ. При этом для иностранных туристов и туристов из самой Турции вход в Айя-Софию теперь будет бесплатным.

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В свою очередь глава управления по делам религии Али Эрбаш напомнил, что Айя-София была мечетью с 1453 по 1934 год и после возвращения к этому статусу его ведомство намерено сделать все необходимое для защиты этого наследия человечества.

«Как мечеть она будет служить не только мусульманам в качестве места молитвы, но и всем людям без какой-либо дискриминации по религиозной или расовой принадлежности», — заверил Эрбаш.

Собор Святой Софии был возведен в Константинополе в VI веке и около тысячи лет был самым крупным христианским храмом. После захвата Константинополя турками в 1453 году собор был превращен в мечеть, к нему пристроили минареты. После создания Турецкой Республики в 1934 году здание стало музеем с сохранением и христианских, и мусульманских элементов убранства.

Споры о статусе собора возобновились после прихода к власти Реджепа Эрдогана, хотя в 2018 году суд в Турции назвал недопустимым предложение превратить его в мечеть. В 2016 году в соборе стали читать Коран. 29 мая, в 567-ю годовщину падения Константинополя, в соборе Святой Софии снова прошло чтение Корана. А 5 июня Эрдоган официально поручил рассмотреть возможность превращения музея в мечеть. 10 июля, после решения Госсовета Турции, он подписал соответствующий указ.

Собор Святой Софии входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Теги: Турция, собор Святой Софии
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