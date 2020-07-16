Министр культуры Турции пообещал защищать собор Святой Софии и как мечеть

Вид на собор Святой Софии (Фото: Burak Kara / Getty Images)

Власти Турции продолжат заботиться о сохранении здания собора Святой Софии и после того, как из музея оно превратилось в мечеть. Об этом сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой, его заявление опубликовано на сайте Министерства культуры Турции.

Эрсой также подписал соглашение с главой Управления по делам религии Али Эрбашем, в рамках которого два ведомства разделили свои обязанности по отношению к собору Святой Софии.

По словам Эрсоя, согласно этому документу, Минкультуры и дальше будет отвечать за сохранение здания в качестве исторической и культурной ценности в рамках законодательства Турции и международных договоров, а потому никто не должен сомневаться в том, что к защите Софии отнесутся со всей необходимой тщательностью.

«Тем, что Айя-София сегодня вообще стоит на своем месте и входит в список мирового наследия ЮНЕСКО, мир обязан турецкому народу, который в течение 567 лет владел мечетью», — подчеркнул министр, заверив, что власти Турции останутся верны принципу защиты культурного наследия страны.

Министр также отметил, что по решению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана объем средств, выделяемых на восстановление здания Айя-Софии, удвоен, что позволит ускорить проведение работ. При этом для иностранных туристов и туристов из самой Турции вход в Айя-Софию теперь будет бесплатным.