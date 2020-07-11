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В РПЦ заявили о пощечине христианству из-за смены статуса Святой Софии

По словам митрополита Илариона, политическая конъюнктура в Турции «берет верх над уважением к иным религиозным традициям». Он призвал не делать духовное достояние мира «заложником» политической ситуации
Мечеть Айя-София, Стамбул
Мечеть Айя-София, Стамбул (Фото: Seskimphoto / imago-images.de / Global Look Press)

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) назвал «пощечиной всему мировому христианству» превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Об этом митрополит сказал в разговоре с ТАСС.

«Жаль, что политическая конъюнктура берет верх над уважением к иным религиозным традициям. Превращение Святой Софии в мечеть — пощечина, которую руководство Турции нанесло православной церкви, всему мировому христианству», — сказал Иларион. При этом он признал, что факторы, которые побудили Анкару принять такое решение, можно оценивать по-разному, однако отметил, что культурное и духовное достояние мира «не должно становиться заложником текущей политической ситуации».

Он напомнил, что собор был построен как храм, посвященный Иисусу Христу, и отметил, что православные христиане не могут воспринимать его иначе. «Для православных христиан Святая София — то же, что для католиков Собор святого Петра в Риме. Это храм-символ и одна из величайших христианских святынь», — сказал председатель ОВЦС Московского патриархата.

История Святой Софии — от храма Юстиниана до мечети Эрдогана. Фотогалерея
Фотогалерея 

Ранее митрополит заявлял, что призывы превратить собор в мечеть недопустимы и нарушают свободу вероисповедания.

Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что принятое властями Турции решение будет воспринято негативно во всем христианском мире. «Понятна логика турецких властей, понятно, что это формально является внутренним вопросом Турции, но есть вещи, которые выходят за рамки формальных решений», — сказал Легойда в интервью телеканалу «Спас».

После того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 июля подписал указ о смене статуса собора, Греция пригрозила стране санкциями. Официальный представитель правительства Стелиос Пецас в интервью телеканалу Skai назвал решение президента «исторической ошибкой». Он сообщил о своей уверенности в том, что Греция введет санкции против Турции. «Любой, кто нарушает международное право, должен понимать, что за такое правонарушение существуют болезненные санкции», — сказал Пецас.

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В Кремле напомнили о том, что для многих туристов, включая россиян, собор имеет в том числе «духовную ценность». «Это излюбленный мировой шедевр для туристов из всех стран, которые посещают Турцию, в том числе для туристов, которые приезжают из России... Рассчитываем, что все это будет учитываться нашими турецкими партнерами», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Собой Святой Софии был построен в VI веке как христианский храм. В середине XV века он был превращен в мечеть, но позже, в 1934 году, получил статус музея. В нем были сохранены и христианские, и мусульманские элементы убранства.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Реджеп Тайип Эрдоган, собор Святой Софии, Стамбул, митрополит Иларион
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