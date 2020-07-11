В РПЦ заявили о пощечине христианству из-за смены статуса Святой Софии

По словам митрополита Илариона, политическая конъюнктура в Турции «берет верх над уважением к иным религиозным традициям». Он призвал не делать духовное достояние мира «заложником» политической ситуации

Мечеть Айя-София, Стамбул (Фото: Seskimphoto / imago-images.de / Global Look Press)

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) назвал «пощечиной всему мировому христианству» превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Об этом митрополит сказал в разговоре с ТАСС.

«Жаль, что политическая конъюнктура берет верх над уважением к иным религиозным традициям. Превращение Святой Софии в мечеть — пощечина, которую руководство Турции нанесло православной церкви, всему мировому христианству», — сказал Иларион. При этом он признал, что факторы, которые побудили Анкару принять такое решение, можно оценивать по-разному, однако отметил, что культурное и духовное достояние мира «не должно становиться заложником текущей политической ситуации».

Он напомнил, что собор был построен как храм, посвященный Иисусу Христу, и отметил, что православные христиане не могут воспринимать его иначе. «Для православных христиан Святая София — то же, что для католиков Собор святого Петра в Риме. Это храм-символ и одна из величайших христианских святынь», — сказал председатель ОВЦС Московского патриархата.

Ранее митрополит заявлял, что призывы превратить собор в мечеть недопустимы и нарушают свободу вероисповедания.