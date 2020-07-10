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Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Собор Святой Софии, который почти 90 лет сохранял нейтральный статус музея, с сегодняшнего дня вновь становится мечетью
Реджеп Тайип Эрдоган в соборе Святой Софии
Реджеп Тайип Эрдоган в соборе Святой Софии (Фото: Kayhan Ozer / AP)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, по которому собор Святой Софии, с 1934 года сохранявший статус музея, вновь становится мечетью.

В соответствии с решением президента Турции объект передается в собственность Управления по религиозным делам страны.

Ранее Госсовет Турции отменил решение правительства страны от 1934 года, по которому мечеть в соборе Святой Софии была превращена в музей. «В государственном реестре недвижимости Айа-Софья проходит в качестве мечети, и этот факт не подлежит изменению», — цитирует решение Госсовета агентство Anadolu.

Как передает CNN Turk, пресс-служба президента Турции объявила, что вечером он выступит с обращением к населению в связи с изменением статуса собора Святой Софии.

Собор Святой Софии был возведен в Константинополе в VI веке и долгое время был главным храмом христианской церкви на Востоке и около тысячи лет — самым крупным христианским собором. После захвата Константинополя турками в 1453 году собор был превращен в мечеть, к нему пристроили минареты. После создания Турецкой Республики в 1934 году здание стало музеем с сохранением и христианских, и мусульманских элементов убранства.

Споры о статусе собора вернулись после прихода к власти Эрдогана, хотя в 2018 году суд в Турции назвал недопустимым предложение превратить его в мечеть. В 2016 году в соборе стали читать Коран. 29 мая, в 567-ю годовщину падения Константинополя, в соборе Святой Софии снова прошло чтение Корана. 5 июня Эрдоган официально поручил рассмотреть возможность превращения музея в мечеть.

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Решение властей Турции вернуть собору статус мечети уже вызвало негативную реакцию в Греции. Министр культуры страны Лина Мендони назвала его открытой провокацией. «Сегодняшнее решение, результат политической воли президента Эрдогана, является открытой провокацией по отношению ко всему цивилизованному миру, который признает уникальную ценность и духовную значимость этого памятника», — заявила она, передает Reuters.

Российская православная церковь выразила сожаление в связи с решением турецких властей. «Очень жаль, что обеспокоенность Русской православной церкви, других православных церквей не была услышана. Данное решение, увы, не направлено на примирение существующих противоречий, но, напротив, может привести к еще большим разделениям, о чем сказал 6 июля в своем заявлении Патриарх [Московский и всея Руси] Кирилл», — цитирует ТАСС слова председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды.

Реакция на обсуждение возможности смены статуса храма ранее была озвучена и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Турции следует учесть то, что собор Святой Софии в Стамбуле является объектом всемирного наследия и имеет значение не только как шедевр мировой архитектуры, но и несет «сакральную, духовную ценность».

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Стамбул, Турция
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