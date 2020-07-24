В соборе Святой Софии впервые за 86 лет прошел пятничный намаз

Намаз в соборе Святой Софии состоялся впервые с 1934 года: тогда он получил статус музея, и богослужения прекратились. В июле власти вернули собору статус мечети. Изображения христианских святых на время намаза закрыли тканью

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В соборе Святой Софии в Стамбуле прошел пятничный намаз, сообщает CNN Turk. С 1934 года у собора был статус музея, однако в начале июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому он должен быть преобразован в мечеть.

Построенный во времена Византийской империи собор Святой Софии Премудрости Божией в первый раз был обращен в мечеть в 1453 году, когда Константинополь был захвачен османами. Во времена президентства Ататюрка комплекс получил статус музея (1935).

Намаз совершил и сам Эрдоган. Молящиеся разместились не только внутри здания, но и на территории перед ним.

Турецкие СМИ в июле сообщали, что фрески с изображением христианских святых на время молитвы будут закрыты. Ислам запрещает изображения живых существ, так как это считает идолопоклонничеством и противоречит основе учения о чистом единобожии. Hurriyet писала, что во время богослужения могут установить специальную систему освещения, лазерные лучи будут затемнять лица святых. Министерство культуры и туризма Турции также рассматривало вариант с занавесом для фресок, но он не был основным, отмечает издание.