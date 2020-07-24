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В соборе Святой Софии впервые за 86 лет прошел пятничный намаз

Намаз в соборе Святой Софии состоялся впервые с 1934 года: тогда он получил статус музея, и богослужения прекратились. В июле власти вернули собору статус мечети. Изображения христианских святых на время намаза закрыли тканью
Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

В соборе Святой Софии в Стамбуле прошел пятничный намаз, сообщает CNN Turk. С 1934 года у собора был статус музея, однако в начале июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому он должен быть преобразован в мечеть.

Построенный во времена Византийской империи собор Святой Софии Премудрости Божией в первый раз был обращен в мечеть в 1453 году, когда Константинополь был захвачен османами. Во времена президентства Ататюрка комплекс получил статус музея (1935).

Намаз совершил и сам Эрдоган. Молящиеся разместились не только внутри здания, но и на территории перед ним.

Собор Святой Софии впервые со времен Ататюрка стал мечетью
Общество
Cобор Святой Софии

Турецкие СМИ в июле сообщали, что фрески с изображением христианских святых на время молитвы будут закрыты. Ислам запрещает изображения живых существ, так как это считает идолопоклонничеством и противоречит основе учения о чистом единобожии. Hurriyet писала, что во время богослужения могут установить специальную систему освещения, лазерные лучи будут затемнять лица святых. Министерство культуры и туризма Турции также рассматривало вариант с занавесом для фресок, но он не был основным, отмечает издание.

Судя по трансляции, которую вела газета Yeni Safak, турецкие власти решили все же прикрыть изображения занавесом.

Против изменения статуса собора высказывались США, Франция и Греция. В Русской православной церкви заявили, что решение турецких властей стало пощечиной всему мировому христианству. По словам главы РПЦ, превращение собора Святой Софии в мечеть создает угрозу не только для всей христианской цивилизации, но и для духовности и истории России.

ЮНЕСКО, в список мирового наследия которого входит собор, потребовало, чтобы «никакие изменения не повлияли на исключительную универсальную ценность объекта». Министр культуры Турции пообещал заботиться о сохранности христианских святынь и после превращения здания в мечеть. Минкульт будет следить за сохранением исторической и культурной ценности памятника, в том числе в рамках международных договоров.

Туристы смогут посещать Айя-Софию и после смены статуса. Как писали турецкие СМИ, в той части, где будут проходить моления, для их участников расстелют ковер. Для прохода туристов отведут специально созданный коридор.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Турция, собор Святой Софии, мечеть
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