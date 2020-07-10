История Святой Софии — от храма Юстиниана до мечети Эрдогана. Фотогалерея

История собора Святой Софии насчитывает полтора тысячелетия. Строительство началось в VI веке по распоряжению византийского императора Юстиниана I на месте прежнего сгоревшего храма. В работах использовали в том числе готовые античные архитектурные элементы: несколько колонн доставили из Рима и Эфеса (этот город сейчас находится на территории Турции).

Здание неоднократно страдало от землетрясений: к примеру, в X веке пришлось перестраивать купол.

На фото: одна из мозаик в храме изображает императора Юстиниана с моделью собора Святой Софии (слева) и императора Константина с макетом Константинополя (справа)