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История Святой Софии — от храма Юстиниана до мечети Эрдогана. Фотогалерея

Собор Святой Софии в Стамбуле станет мечетью. Он находился в статусе музея с 1934 года. Решение турецких властей вызвало негативную реакцию на Западе, обеспокоенность высказали в ЮНЕСКО. История собора — в материале РБК
Фото: Hans Lippert / imageBROKER.com / Global Look Press
Фото: Hans Lippert / imageBROKER.com / Global Look Press

История собора Святой Софии насчитывает полтора тысячелетия. Строительство началось в VI веке по распоряжению византийского императора Юстиниана I на месте прежнего сгоревшего храма. В работах использовали в том числе готовые античные архитектурные элементы: несколько колонн доставили из Рима и Эфеса (этот город сейчас находится на территории Турции).

Здание неоднократно страдало от землетрясений: к примеру, в X веке пришлось перестраивать купол.

На фото: одна из мозаик в храме изображает императора Юстиниана с моделью собора Святой Софии (слева) и императора Константина с макетом Константинополя (справа)

Снимок 1890–1900 годов. Фотохром
Снимок 1890–1900 годов. Фотохром (Фото: Global Look Press)

Именно в этом соборе в 1054 году началась история католической и православной церквей. Кардинал Гумберт вручил константинопольскому патриарху Керулларию грамоту об отлучении. Это стало итогом продолжавшихся разногласий между западной и восточной частями христианской церкви

Снимок 1909 года
Снимок 1909 года (Фото: Scherl / Global Look Press)

В XV веке собор перестал быть главным храмом Византийской империи и местом коронации ее правителей. Константинополь захватили османы, храм стал мечетью Айя-София. Внешний облик собора претерпел изменения: к нему пристроили четыре минарета. Считается, что византийские мозаики в интерьере сохранились, потому что при устройстве в здании мечети их замазали штукатуркой

Фото: hagiasophiaturkey.com
Фото: hagiasophiaturkey.com

Музеем Айя-София стала в 1934 году во время правления Кемаля Ататюрка (после падения Османской империи и установления Турецкой Республики он провел масштабные реформы, в том числе направленные на придание большей светскости обществу. — РБК). Собор стал музеем, в котором можно было увидеть как христианские, так и мусульманские элементы интерьера.

На фото: американский профессор Томас Уитмор (слева) возглавлял работу по реставрации мозаик собора в 1930-е годы

Фото: Murad Sezer / Reuters
Фото: Murad Sezer / Reuters

Спустя почти 90 лет Айя-София перестанет быть нейтральным зданием и снова откроется как мечеть: суд отменил решение правительства Ататюрка, а президент Турции Реджеп Эрдоган подписал соответствующий указ. Он предложил подумать о превращении здания в мечеть еще в прошлом году (Коран там начали читать еще в 2016-м). При этом он заявил, что Айя-София должна остаться открытой для туристов.

В ЮНЕСКО (собор Святой Софии внесен в Список всемирного наследия организации как музей. — РБК) подчеркнули: «Государство должно обеспечить, чтобы никакие изменения не влияли на исключительную универсальную ценность объекта». Против изменения статуса здания высказывались во Франции, США и Греции. В российской Госдуме заявили о необходимости предотвратить возможный ущерб, который может повлечь такое решение.

В прошлом году Айя-София была самым популярным музеем Турции: за 2019-й ее посетили 3,7 млн человек.

Теги: мультимедиа, собор Святой Софии, ЮНЕСКО, Турция, Реджеп Эрдоган, Стамбул
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Собор Святой Софии впервые со времен Ататюрка стал мечетью
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