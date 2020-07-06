Кремль напомнил об исторической ценности собора Святой Софии в Стамбуле

Собор Святой Софии, Стамбул (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Турции следует учесть статус собора Святой Софии в Стамбуле как объекта всемирного наследия при принятии решения о превращении его в мечеть. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, сообщает корреспондент РБК.

Для многих туристов, включая россиян, собор имеет значение не только как шедевр мировой архитектуры, но и несет «сакральную, духовную ценность», отметил он.

«Это излюбленный мировой шедевр для туристов из всех стран, которые посещают Турцию, в том числе для туристов, которые приезжают из России... Рассчитываем, что все это будет учитываться нашими турецкими партнерами», — сказал Песков.

Вернуть собору статус мечети предлагал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще весной 2019 года. 2 июля этого года Госсовет Турции обсудил возможность превращения собора Святой Софии в мечеть. Решение по этому поводу будет принято в течение следующих двух недель.